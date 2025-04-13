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        Haberler Dünyadan Bella Thorne'dan Mickey Rourke'a: İğrenç adam! - magazin haberleri

        Bella Thorne'dan Mickey Rourke'a: İğrenç adam!

        Bella Thorne, Mickey Rourke ile çalışmanın hayatının en kötü oyunculuk deneyimlerinden biri olduğunu söyleyerek; "Bu iğrenç adamla çalışmak zorundaydım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2025 - 16:02 Güncelleme: 13.04.2025 - 16:02
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        "İğrenç adam!"
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        Şu sıralar İngiltere'de yayınlanan 'Celebrity Big Brother' adlı realite şovda yer alan, yarışmacılardan birine saldırmasıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Mickey Rourke'a meslektaşı Bella Thorne'dan sert eleştiri geldi.

        Bella Thorne, eleştirirken, onunla çalışmanın bir oyuncu olarak yaşadığı en kötü deneyimlerden biri olduğunu söyledi.

        Bella Thorne, 2020 yapımı 'Girl' filminin çekimleri sırasında Mickey Rourke ile yaşadığını iddia ettiği deneyimleri sosyal medyadan aktarırken; "Bu iğrenç adamla çalışmak zorundaydım. Dizlerimin üzerinde, ellerimin arkamda bağlı olduğu bir sahnede, metal kesiciyi diz kapağıma getirmesi gerekirken, kot pantolonumun üzerinden cinsel organıma doğru kullandı. Vurması üzerine pelvik kemiğimde morluklar oluştu. Mickey ile çalışmak, bir oyuncu olarak hayatımın en kötü deneyimlerinden biriydi" dedi.

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        "O filmde bana yaşattığı o kadar çok iğrenç hikâye var ki; son sahnede motorunu hızlandırıp gaz vererek beni tamamen toprakla kaplayabilmesi de dâhil" diye söze devam eden Bella Thorne; "Bilmiyorum, sanıyorum tüm ekibin önünde beni küçük düşürmeyi komik bulmuştu. Yönetmenle veya yapımcılarla konuşmayı reddettiği için karavanına tek başına girmek zorunda kaldı. Gelip işini tamamlaması için onu ikna etmek zorunda kaldım, yapımcılardan istediği çılgın talepleri dile getiriyordu. Tek başıma yalvarmak zorunda kaldım. Çünkü film onsuz tamamlanamayacaktı. Herkesin işi boşa gidecekti. Bunu yapmak istemedim. Rahatsız hissediyordum ama yapmam isteneni ve film için en iyi olanı yaptım" ifadesini kullandı.

        Bella Thorne, sözlerini bitirirken; "Mickey'e lanet olsun! Onun nasıl davrandığı, herkesin o filme koyduğu inanılmaz sıkı çalışmayı geçersiz kılmıyor. Herkes o vizyonu yaratmak için kelimenin tam anlamıyla çok çalıştı; kan, ter ve gözyaşı döktü. Ben herkesle ve o filmde yapılan çalışmayla gerçekten gurur duyuyorum" dedi.

        Mickey Rourke, uzun yıllar boyunca kariyerinde başarısız işlere imza attıktan sonra 2008 yapımı 'Güreşçi' (The Wrestler) filmiyle kariyerini yeniden canlandırdı. Bu film ona bir Oscar adaylığı kazandırdı. Daha sonra 'Iron Man 2'de kötü adamı oynadı. Kariyerinde yeniden düşüşe geçen 72 yaşındaki oyuncu, realite şov yarışmacısı olarak seyirci karşısına çıkıyor.

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        #Mickey Rourke
        #Bella Thorne
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