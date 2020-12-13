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Bellona Kayseri Basketbol uzatmalarda güldü

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 12'inci haftasında Bellona Kayseri Basketbol, uzatmaya giden maçta Beşiktaş'ı 91 - 87 mağlup etti.

Bellona Kayseri Basketbol uzatmalarda güldü

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 12'inci haftasında Bellona Kayseri Basketbol, uzatmaya giden maçta Beşiktaş'ı 91 - 87 mağlup etti.

Karşılaşmanın en skorer ismi 36 sayı ile Beşiktaş'tan Cyristal Erin Bradford oldu. Ev sahibi takımın en skorer ismi 21 sayı ile Harris oldu.

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Semih Vural, Sertan Kırklar, Nihat Çetin

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Zeynep Öykü 2, Melis 13, Ayşegül 14, Gülse, Harrigan 21, Brown 13, Gemelos 6, Esra 1, Harris 21

BEŞİKTAŞ HDİ SİGORTA: Senay, İrem Naz, Melisa 6, Alvarez 24, Elif 6, Nisa 2, Draskiçeviç, Bradford 36, İvankoviç 13

1´İNCİ PERİYOT: 25 - 21

DEVRE: 49 - 40

3´ÜNCÜ PERİYOT: 60 - 58

4'ÜNCÜ PERİYOT: 78 - 78

5 FAUL ALAN: Ayşegül Günay Aladağ- 42.08 (Belloa Kayseri Basketbol) Luca İvankoviç - 36.56, İrem Naz Topuz - 41.50, Angela Salvadores - 44.50, Elif Bayram - 44.52 (Beşiktaş)

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