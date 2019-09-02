'Hadi şimdi yine linç ettir beni'

DHA'nın haberine göre; bu yaz çıkardığı 'Demet Akalın' adlı şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan rapçi Ben Fero, Alanya'daki bir mekanda sahneye çıktı.

Mekanı dolduran yaklaşık 4 bin kişinin tezahürat ve alkışlarıyla sahneye çıkan Ben Fero, konserine '3-2-1' adlı şarkısıyla başladı. Ünlü rapçi daha sonra 'Mahallemiz Esmer', 'Biladerim İçin' gibi sevilen şarkılarını ardı ardına seslendirdi.

Son albüm şarkılarının yanı sıra eski bestelerini de seslendiren Ben Fero, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Ben Fero, sahne performansı ve şarkılarıyla Alanyalı hayranlarından alkış aldı.

