Benden Ne Olur? konusu ve oyuncuları: Benden Ne Olur? filmi konusu ne, ne zaman vizyona girdi?

Benden Ne Olur? konusu ve oyuncuları: Benden Ne Olur? filmi konusu ne, ne zaman vizyona girdi?

Benden Ne Olur? konusu ve oyuncuları Aslı T. Kızmaz'ın aynı isimli çok satan kitabından Müge Öztürk'le birlikte sinemaya uyarladığı "Benden Ne Olur?" filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için FOX TV ekranlarında yeniden yayınlanıyor. İşte Benden Ne Olur? konusu ve oyuncuları...

Yapımını Medyapım, CJ ENM, Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmeliğini Murat Şenöy’ün yaptığı 'Benden Ne Olur? filmi konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Başrollerinde; Hazal Kaya, Onur Tuna, Enis Arıkan'ın yer aldığı film hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte film hakkında ayrıntılar...

"BENDEN NE OLUR?" KONUSU NE?

Sertab Bal, istediği şeyler hakkında sürekli fikir değiştiren, çevresinin kendisinden beklediği düzenli hayatı bir türlü olduramayan, kimlik arayışında olan bir kadındır. Onun hayatı, bir gün yanlışlıkla ablası Harika'nın evini yakmasıyla bambaşka bir hal alır. Bir anda evsiz ve parasız kalan Sertab, ablasının söylediği "Senden hiçbir şey olmaz" sözlerinin üzerine, "Benden ne olur herkese göstereceğim" diye kendisine söz verir. Yaşadığı kırılma sonrası hayatını düzene sokmak için harereke geçen Sertab'ın ünlü oyuncu Soner ile ilişkisi planlarının alt üst olmasına neden olur...

"BENDEN NE OLUR?" OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Benden Ne Olur?’un başroldeki Hazal Kaya, Onur Tuna, Enis Arıkan’ın yanı sıra, zengin oyuncu kadrosunda Elçin Afacan, Cem Belevi, Tarık Papuçcuoğlu, Nur Fettahoğlu ve Selin Şekerci de yer alıyor.

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