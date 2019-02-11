Geçtiğimiz aylarda müzikseverlerle buluşan ‘Best of Bendeniz’ albümünde yer alan ‘Biri Var’ şarkısını birlikte seslendiren ikili, birlikte kamera karşısına geçti.

Sözü ve müziği Bendeniz’e, aranjesi Ceyhun Çelikten’e ait olan şarkıya Fatih Ahmet Kaya yönetmenliğinde Beykoz Kundura Fabrikası’nda klip çekildi. İkilinin performans görüntülerinden oluşan klip, izleyenlere kısa film tadında görsellik sunuyor. Bugün itibariyle tüm müzik kanallarında yer alan ’Biri Var’ klibi ile Bendeniz ve Serkan Kaya 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi müzikseverlere romantik bir şarkı ve klip hediye ediyor.