Benfica: 1 - Chelsea: 4 | MAÇ SONUCU
FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Chelsea, normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın uzatmalarında Benfica'yı 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Bank of America Stadyumu'nda oynanan müsabaka, olumsuz hava şartları nedeniyle 86. dakikada durduruldu ve 1 saat 55 dakika sonra kaldığı yerden devam etti. Karşılaşma toplam 4 saat 40 dakika sürdü.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Benfica ile Chelsea karşı karşıya geldi.
Bank of America Stadyumu'nda oynanan müsabakanın normal süresi 1-1 berabere biterken, uzatmalarda 4-1'lik skorla galibiyete ulaşan Chelsea, adını çeyrek finale yazdırdı.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 64'te Reece James, 108'de Christopher Nkunku, 114'te Pedro Neto ve 117. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall atarken, Benfica'nın tek golünü ise 90+5. dakikada penaltıdan Angel Di Maria kaydetti.
Ayrıca Benfica'da Prestianni 92. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Bu karşılaşma ardından İngiliz ekibi, çeyrek finalde Botafogo'yu uzatmalarda 1-0'la geçen Palmeiras'ın rakibi oldu.
KEREM VE ORKUN OYNADI
Benfica - Chelsa maçında Orkun Kökçü ilk 11'de yer aldı ve 86 dakika forma giydi. Kerem Aktürkoğlu ise ikinci yarıda oyunda dahil olarak 45 dakika kendini gösterdi.
MAÇ ERTELENMİŞTİ
Benfica - Chelsea maçı 85. dakikada hava koşulları nedeniyle tatil edilmişti.
3.40'TA MAÇ BİTTİ
Türkiye saati ile 23.00'de başlayan mücadele 3.40'ta sona erdi.