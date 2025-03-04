Benfica- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi'nde Benfica- Barcelona maçına sayılı saatler kaldı. Play off turunda Fransız ekibi Monaco'yu eleyen Benfica, grup aşamasını ikinci bitirip son 16'ya direkt katılan Barcelona ile eşleşti. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve Kerem Aktürkoğlu'nun kadroda olup olmayacağına dair araştırmalar hız kazandı. Peki, heyecanla beklenen Benfica- Barcelona maçı ne zaman ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Benfica ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Da Luz'da oynanacak karşılaşmada iki takımda galibiyet için sahaya çıkacak. Karşılaşmayı Alman hakem F. Zwayer yönetecek. İki maç sonunda avantajlı skoru elde eden taraf çeyrek finale yükselecek. Peki, Benfica- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BENFİCA- BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?
Benfica- Barcelona maçı 5 Mart Çarşamba (yarın) 23.00'te oynanacak.
BENFİCA- BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Heyecanla beklenen karşılaşma TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak.
KEREM AKTÜRKOĞLU VE ORKUN KÖKÇÜ İLK 11'DE OYNAYACAK MI?
Şampiyonlar Ligi son 16 maçında Barcelona ile karşılaşacak olan Benfica'nın kadrosunda Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu da yer alıyor.
Performansıyla göz dolduran iki milli oyuncumuzun da Barcelona karşısında ilk 11'de forma şansı bulması bekleniyor.
BENFİCA MUHTEMEL 11
Trubin, Araujo, Silva, Otamendi, Carreras, Aursnes, Barreiro, Orkun, Amdouni, Kerem, Pavlidis
BARCELONA MUHTEMEL 11
Szczesny, Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Olmo, Raphinha, Lewandowski