Benfica Galatasaray maçı için hazırlıklar yavaş yavaş tamamlnıyor. Galatasaray, Benfica karşısına çıkaracak kadroyu belirlerken, kafile Lizbon'a gitti. Taraftarlar ve futbolseverler ise Benfica Galatasaray maçının ne zaman olduğunu araştırıyor. İşte Benfica Galatasaray maçına dair tüm detaylar...
BENFİCA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Benfica Galatasaray maçı 21. Şubat 2019 Perşembe günü türkiye saati ile 23.00'da başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'deki maçı beIN SPORTS HD1 kanalında canlı yayınlanmıştı. Henüz yayın akışları bell değil ama Benfica Galatasaray maçının da beIN SPORTS HD1 kanalında yayınlanması bekleniyor.
GALATASARAY'IN BENFİCA KADROSU BELLİ OLDU
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Benfica'ya konuk olacak Galatasaray'ın maç kadrosu belli oldu.
UEFA listesinde yer almayan Semih Kaya, Mitroglou, Emre Taşdemir ile cezalı Fernando ve sakat Martin Linnes kafileye dahil edilmedi.
Galatasaray'ın kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Christian Luyindama, Yunus Akgün, Gökay Güney, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.
LİZBON'A GİTTİLER
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında Portekiz temsilcisi SL Benfica ile Perşembe günü oynayacağı maç için bugünden Lizbon'a hareket etti.
Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ve bir oyuncusu yarın TSİ 20.30 Estadio do Sport Lisboa e Benfica'da medya merkezinde düzenlenecek olan basın toplantısına katılacak. Galatasaray, son antrenmanını yarın TSİ 21.00'da Estadio do Sport Lisboa e Benfica'da ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak.
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