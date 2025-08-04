BENGİSU AVCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Bengisu Avcı, 1996 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Türk ultra-maraton yüzücüsü ve antrenördür.

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yüzme Antrenörlüğü Bölümü'nde öğrenim gördü. Antrenörlerinin yönlendirmesi ile 2010 yılında açıksu yüzme disiplini ile tanıştı.

2011'de Açık Su Milli Takımı'na girdi, Türkiye'yi birçok uluslararası yarışmada temsil etti. 2018'de Manş Denizi'ni, 2022'de Catalina Kanalını, 2023'te Cebelitarık Boğazı'nı, 2024’te Cook Boğazı’nı ve Molokai’yi geçti.

Bengisu Avcı, 19 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirdiği Molokai Kanalı geçişiyle bunu başaran ilk Türk unvanını elde etti. Aynı zamanda Okyanus Yedilisi parkurlarından beşini tamamlayan ilk Türk kadın oldu.,

12 saat 10 dakikalık derece ile Avrupa’da bir kadın sporcunun ulaştığı en iyi derece oldu ve Avrupa rekoru olarak lanse edildi.,

Bengisu Avcı’nın boyu ve kilosuna dair bilgi bulunmuyor.