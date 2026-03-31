Bengisu Avcı'ya İrlanda'da ödül!

Dünyanın en zorlu açık su yüzme serilerinden "Ocean's Seven"ı (Okyanus Yedilisi) tamamlayan Bengisu Avcı, İrlanda Uzun Mesafe Yüzme Birliği tarafından ödül aldı.

İrlanda'nın Killaloe kasabasında düzenlenen törende ödülü alan Bengisu Avcı, bu başarısıyla dünya yüzme tarihine geçti.

Okyanus Yedilisi serisindeki ilk geçişini 2018 yılında Manş Denizi'nde gerçekleştiren Avcı, 2022'de Catalina Kanalı, 2023'te Cebelitarık Boğazı, 2024'te Cook Boğazı ve Molokai Kanalı, 2025'te ise Kuzey Kanalı ve Tsugaru Boğazı'nı da başarıyla geçti.

Milli sporcu ayrıca, bu parkuru geçen 71. kadın yüzücü olarak sertifika almaya hak kazandı.