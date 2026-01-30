Bengü: Eski eşim, benim için kıymetli

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bengü, bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı; "Bayramdan sonra eylül ayına kadar takvimimiz neredeyse dolu. Çok mutluyum, insanın çalıştıkça çalışası geliyor. Eve de yetişiyorum, her şeye yetişmeye çalışıyorum" dedi.

Bengü, geçtiğimiz günlerde New York Times Meydanı'ndaki bilboard reklamı hakkında ise "O kadar mutluluk verici bir şey ki... Hayalini kurduğum bir şeydi. Hatta kız arkadaşlarıma ve aileme, 'Bir şey düşünüyorsan enerjiyle onu çekiyorsun ve oluyor' dedim. Son yıllarda çok çalıştım, çok ürettim" diye konuştu.

Bengü, 2024'te Selim Selimoğlu'ndan boşanmıştı. Geçtiğimiz günlerde eski eşiyle fotoğraf paylaşan Bengü; "Biz, zaten her zaman yan yana geliyoruz. Karne gününde de beraberdik. Çocuklarımız çok ufak. Farklı hayatlarımız var ama onların özel günlerinde bir araya geliyoruz. Eski eşim ama çocuklarımın babası. Benim için her zaman çok kıymetli" dedi.

Demet Akalın'ın, Murat Boz başta olmak üzere pek çok ünlü ismi sosyal medyada takipten çıkarması hakkında da konuşan şarkıcı; "Türk pop müziğine hizmet etmiş iyi isim. Onların başarısını tartışacak halimiz yok. Blok3'ü de dinliyorum ve seviyorum. 'Yıkılıyorsun bugün dersem' sen yıkılmış mı oluyorsun? Önünde eğilmeyin tabii de mecaz yaptım. İyi iş yapana saygı duyulsun anlamında. Münakaşayı hiç sevmem, bu saatten sonra da münakaşa yapacak halim de yok. Demet, kötü niyeti olan bir kadın değil ki... Kızmış ama birazcık... Blok3'ü severek dinliyorum, konserine de gideceğim. Şarkılarını da biliyorum. Bana yazmış Blok3, "Baş tacısın ablam" demiş. Genç arkadaşlarıma her zaman destek olmak isterim. Herkesin herkese saygısı olması lâzım. Efkarlı bir ses tonu var. Herkes dinliyor" dedi.