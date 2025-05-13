Bengü, yaz sezonunu İzmir’de açtı
Ünlü şarkıcı Bengü, çocuklarıyla İzmir'de deniz sezonunu açtı; "2025 yazı resmen başladı"
Giriş: 13.05.2025 - 19:00 Güncelleme: 13.05.2025 - 19:00
Geçtiğimiz yıl, Selim Selimoğlu ile 6 yıllık evliliğini 2024’te sonlandıran ünlü şarkıcı Bengü, çocukları Zeynep ve Selim ile birlikte İzmir’e gitti. Bengü, güneşli havanın keyfini çıkararak deniz sezonunu açtı. Sahilden çektiği kareyi sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, paylaşımına ise; "2025 yazı resmen başladı" notunu düştü.
Fotoğraf: Instagram
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