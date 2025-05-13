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        Haberler Magazin Bengü, yaz sezonunu İzmir’de açtı - Magazin haberleri

        Bengü, yaz sezonunu İzmir’de açtı

        Ünlü şarkıcı Bengü, çocuklarıyla İzmir'de deniz sezonunu açtı; "2025 yazı resmen başladı"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 19:00 Güncelleme: 13.05.2025 - 19:00
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        Yaz sezonunu İzmir'de açtı
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        Geçtiğimiz yıl, Selim Selimoğlu ile 6 yıllık evliliğini 2024’te sonlandıran ünlü şarkıcı Bengü, çocukları Zeynep ve Selim ile birlikte İzmir’e gitti. Bengü, güneşli havanın keyfini çıkararak deniz sezonunu açtı. Sahilden çektiği kareyi sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, paylaşımına ise; "2025 yazı resmen başladı" notunu düştü.

        Fotoğraf: Instagram

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