İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) 2020 yılında, Türkiye’nin önde gelen kültür-sanat kurumlarından BKM, DasDas, ENKA Sanat ve Zorlu PSM ile birlikte başlattığı ‘Ortak Yapım’ projesi kapsamında sahnelenen ilk oyun Beni Sakın Yumruklardan, Aralık ve Ocak aylarında izleyiciyle buluşuyor. Oyun, 14 Aralık Salı günü Alan Kadıköy’de; 8 Ocak Cumartesi günü ise Zorlu PSM’de sahnelenecek.

Türkiye prömiyeri 19 Kasım’da 25. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında gerçekleştirilen oyunun yapımcılığını İstanbul Tiyatro Festivali üstleniyor. Ceren Ercan’ın yazdığı, Yelda Baskın’ın yönettiği oyunda Yiğit Sertdemir ve Ecem Uzun rol alıyor.

Beni Sakın Yumruklardan, son yıllarda yeni medya üzerinden yaratılan “iptal kültürü”ne mizahçı olmayı deneyen iki insanın gözünden bakıyor. Oyun, yeni medyanın adalet ve değişim üzerinden vaat ettiklerini tartışmaya açıyor. Bir “açık mikrofon” akşamında yolları kesişen farklı kuşaktan iki kişi; kişisel olanın hikâyeleştirilmesi ve mizahın sınırları üzerine düşünmeye başlıyor.

Beni Sakın Yumruklardan oyununun biletleri Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışın ardından, 30 Kasım Salı 10.30’da passo.com.tr ile İKSV ana gişeden (pazar günleri hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında) genel satışa sunulacak.