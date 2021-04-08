TRT ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek dizisinden kötü haber geldi. Yeni sezon dizilerinin başlaması sonrasında reytinglerde düşüş yaşayan ve bir türlü toparlanamayan Benim Adım Melek dizisi final yapma kararı aldı. Peki Benim Adım Melek neden final yapıyor? İşte cevabı...

BENİM ADIM MELEK NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Cem Akyoldaş'ın yönettiği sevilen dizi 66. bölümde ekranlara veda edecek. Birsen Altuntaş’ın haberine göre; çekimleri Gazinantep'te gerçekleşen dizi yeni sezonda yayın hayatına devam etmeyecek. Final yapma nedeni resmi olarak açıklanmasa da reytinglerdeki düşüş olarak düşünülüyor.