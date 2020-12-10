Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sevilen dizide Gülşad sayesinde hayatta kalan Ömer Defne'yi hatırlamayınca Defne alt üst oldu. Benim Adım Melek son bölümde neler oldu? Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı izle

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM FRAGMANI

— Benim Adım Melek (@AdimMelekTRT) December 9, 2020

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halil ile Mirza, Melek ve Vildan çıksın diye bütün suçu üstlenirken avukatları onlara engel olmaya çalışır. Gülşad sayesinde hayatta kalan Ömer hastaneye götürülür. Banu Mithatlardan gider. Seyran Banu’ya olan tavırları sebebiyle Mithat’a kırgındır… Mithat bu durumu düzeltmek için ne yapacaktır?

Aslı’nın babası onun Antep’te olduğunu öğrenmiştir. Funda Aslı’yı göndermemekte kararlıyken Aslı nasıl bir yol izleyecektir? Alpay tarihi eser olayından alnının akıyla çıktığını düşünürken Ercü ona kızgındır, onun yaptıkları Ercü’yü riske atmıştır. Kenan Alpay’ı bu sefer de kurtarabilecek midir? Aslı’nın eylemlerinin sonucu, Kerem nelerle karşılaşacaktır Vildan ve Melek hapisten çıktığında iki aile de buruk bir sevinç yaşarlar. Defne, Şirhanlara geldiğinde hiç ummadığı biriyle karşılaşır.