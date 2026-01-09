'Benim Gibi Sevmiyorsun'u yayınladı

Sözleri ve melodileri Elvan Gaye Elvan’ın iç dünyasından süzülen şarkının aranjesinde Faruk Paker, müzik direktörlüğünde ise Hakan Güngör’ün imzası bulunuyor. Her biri şarkının ruhuna ince bir dokunuş katan bu ekip, 'Benim Gibi Sevmiyorsun'un duygusal derinliğini daha da görünür kılıyor.

Elvan Gaye Elvan, şarkının doğuşunu anlatırken kalbin kırılgan ritmini adeta bir günce gibi dile döküyor: Kalbiyle gururu sürekli çatışan ama bu çatışmanın içinde bile sevgisinin ağırlığını taşıyan âşıklar için yazdım bu şarkıyı. Derin bir bağlılıkla örülmüş, ruhuna nefes veren bir aşk vardır; sonra bir gün anlamadan ayrılık girer araya. İçinde dalga dalga gelgitler… Bir yanda bitmeyen aşkın itirafları, diğer yanda kırgınlığın ve kaybolan umutların yankısı… Ve bazen gururun olur, ‘geri dön’ diyemediğin o sessiz çığlık. ‘Benim Gibi Sevmiyorsun’u yarım kalan aşklara ve gururuna sarılıp susan âşıklara yazdım. Sevdiklerinizle yolunuz hiç ayrılmasın…