        Söz yazarı ve doktor Elvan Gaye Elvan, tıpkı hayatındaki iki büyük tutkuyu aynı nefeste buluşturduğu gibi, bu kez de dinleyicilerini yeni bir duygusal yolculuğa çıkarıyor. Elvan, kalbin en kuytu yerlerine dokunan yeni şarkısı 'Benim Gibi Sevmiyorsun'u müzikseverlerle buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2026 - 13:39 Güncelleme: 09.01.2026 - 13:39
        'Benim Gibi Sevmiyorsun'u yayınladı
        Sözleri ve melodileri Elvan Gaye Elvan’ın iç dünyasından süzülen şarkının aranjesinde Faruk Paker, müzik direktörlüğünde ise Hakan Güngör’ün imzası bulunuyor. Her biri şarkının ruhuna ince bir dokunuş katan bu ekip, 'Benim Gibi Sevmiyorsun'un duygusal derinliğini daha da görünür kılıyor.

        Elvan Gaye Elvan, şarkının doğuşunu anlatırken kalbin kırılgan ritmini adeta bir günce gibi dile döküyor: Kalbiyle gururu sürekli çatışan ama bu çatışmanın içinde bile sevgisinin ağırlığını taşıyan âşıklar için yazdım bu şarkıyı. Derin bir bağlılıkla örülmüş, ruhuna nefes veren bir aşk vardır; sonra bir gün anlamadan ayrılık girer araya. İçinde dalga dalga gelgitler… Bir yanda bitmeyen aşkın itirafları, diğer yanda kırgınlığın ve kaybolan umutların yankısı… Ve bazen gururun olur, ‘geri dön’ diyemediğin o sessiz çığlık. ‘Benim Gibi Sevmiyorsun’u yarım kalan aşklara ve gururuna sarılıp susan âşıklara yazdım. Sevdiklerinizle yolunuz hiç ayrılmasın…

        Şarkının klibi ise melodinin duygusunu gözle görünür bir hikâyeye dönüştüren usta yönetmen Kemal Başbuğ tarafından çekildi. Başbuğ, Elvan’ın zarafetini, duru ifadelerini ve şarkıya taşıdığı içsel derinliği kadrajına büyüleyici bir ahenkle yansıtıyor.

        Elvan Gaye Elvan’ın yeni şarkısı 'Benim Gibi Sevmiyorsun', Samuray Müzik yapım etiketiyle ve Avrupa Müzik dağıtımıyla tüm dijital platformlarda ve klibi çok yakında Elvan Elvan Official YouTube kanalında yayınlandı.

        #Elvan Gaye Elvan
