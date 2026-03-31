Benjamin Bouchouari: Trabzonspor'un önemli bir parçası olmak istiyorum

Trabzonspor'un Faslı orta sahası Benjamin Bouchouari, Bordo-Mavili kulübün dergisine verdiği röportajda çocukluk yıllarını ve futbola başlama hikayesini anlattı.

Faslı oyuncu, ailesinin disiplinli yaklaşımının hem eğitim hem de futbol hayatında belirleyici olduğunu ifade etti.

"FUTBOLLA TANIŞMAM BABAM SAYESİNDE OLDU"

Kalabalık bir ailede büyüdüğünü dile getiren Bouchouari, annesi, babası, iki ablası ve üç erkek kardeşiyle birlikte yetiştiğini söyledi.

Futbola olan ilgisinin küçük yaşlarda başladığını hatırlatan 24 yaşındaki oyuncu, "Futbolla olan ilk sevgim babam sayesinde oldu. Küçük yaştan itibaren beni sahaya götürürdü. Henüz 6 yaşındayken bir akademiye yazıldım. Ancak karakterimi asıl şekillendiren, sokakta oynadığım maçlardı. Futbol her zaman hayatımın en önemli parçasıydı" dedi.

"DİSİPLİNLİ BÜYÜMEK BANA ÇOK ŞEY KATTI"

Ailesinin eğitim konusunda oldukça hassas olduğunu vurgulayan Bouchouari, özellikle öğretmen olan annesinin bu konuda belirleyici rol oynadığını aktardı.

Benjamin Bouchouari, "Okulda derslerim iyi olmadığında futbol oynamama izin verilmezdi. Bu durum hem benim hem de kardeşlerim için geçerliydi. Derslerimiz iyi değilse dışarı çıkmak söz konusu bile olmazdı. Ancak bu disiplinli büyüme süreci bana çok şey kattı. Ders çalışıp iyi notlar alarak futbol oynama hakkı kazanırdım" şeklinde konuştu.

"TARZIM, CESUR, HIZLI VE ZEKİ"

Oyun stiline dair değerlendirmelerde bulunan Bouchouari, "Sanırım en belirgin özelliğim oyun tarzım. Dönüşlerim, hızım ve oyun görüşüm Bunları çok sık gördüğünüzü sanmıyorum. Saha içinde kesinlikle korkusuzum. Tarzımı özetlemek gerekirse; cesur, hızlı ve zeki derim" açıklamasını yaptı.

"FATİH HOCAM BANA GÜVENİYOR"

"Bir oyuncu için en kritik nokta teknik direktörünün güvenini kazanmaktır" diyen Faslı futbolcu, "Size inanan, potansiyelinizi gören bir hocanız olduğunda her şey çok daha kolaylaşır ve kendinizi çok daha iyi hissedersiniz. Fatih hocamın bana olan bu güveni için gerçekten minnettarım" dedi.

Transfer sürecine değinen Bouchouari, birçok seçeneği olmasına rağmen Trabzonspor’u tercih etmesinde kulübün tarihi ve projesinin etkili olduğunu söyledi. Trabzon’da mutlu olduğunu ifade eden başarılı futbolcu, taraftarların tutkusundan da övgüyle bahsetti.

"TAKIMIN ÖNEMLİ BİR PARÇASI OLMAK İSTİYORUM"

İlk sezonunda sakatlık yaşadığını belirten 24 yaşındaki oyuncu, bu sürecin kendisi için zor geçtiğini ancak artık tamamen sahaya odaklandığını söyledi.

Bouchouari, "Gerçek performansımı göstermek ve takımın önemli bir parçası olmak istiyorum" diye konuştu.

Süper Lig'in fiziksel yapısına da değinen oyuncu, zeki ve hızlı düşünen futbolcuların bu zorluğun üstesinden gelebileceğini söyleyerek, lige uyum sağlamakta zorlanmadığını söyledi.

"FAS FUTBOLUNUN YÜKSELİŞİ GURUR VERİYOR"

Benjamin Bouchouari, Fas Milli Takımı ile elde edilen başarıların ardından ülke futbolundaki yükselişi değerlendirdi. Faslı futbolcu, bu gelişimin parçası olmaktan büyük gurur duyduğunu sözlerine ekledi.

Fas futbolunun son yıllarda önemli bir ivme yakaladığını dile getiren Bouchouari, özellikle Dünya Kupası sonrası sürecin belirleyici olduğunu vurguladı. "Fas futbolu, özellikle Dünya Kupası’ndan sonra her alanda müthiş bir gelişim gösterdi. Bir Faslı olarak bu yükselişi temsil etmek benim için büyük bir onur. En büyük hayalim A Milli Takım düzeyinde de bu başarıları sürdürmek. Ülkemin futbol dünyasındaki konumu beni gururlandırıyor" ifadelerini kullandı.

"MESSİ'Yİ ÖRNEK ALIYORUM"

Küçük yaşlardan itibaren birçok oyuncudan etkilendiğinden bahseden Bouchouari, örnek olarak ise Lionel Messi’yi gösterdi. Benjamin Bouchouari, "Birçok futbolcu var ama birini seçecek olursam kesinlikle Messi derim. O, tüm genç oyuncuların örnek aldığı bir isim. Yaptıkları gerçekten inanılmaz" dedi.

"DENEMEZSEN BAŞARAMAZSIN"

Hayat felsefesini de paylaşan 24 yaşındaki futbolcu, başarıya ulaşmanın en önemli yolunun denemekten geçtiğini belirtti. Bouchouari, "Denemezsen asla başaramazsın. O yüzden dene" sözleriyle mesajını verdi.