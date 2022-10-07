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Bensu Soral, olumsuz yorumlar alınca sildi

Bensu Soral, sosyal medyadan yaptığı paylaşımın ardından yüzündeki değişimle takipçilerinin dikkatini çekti. Ünlü oyuncunun, incelen yanakları ve dolgun dudaklarını gören takipçileri, "Yüzüne ne oldu?" ve "Photoshop mu, estetik mi?" sorusunu yöneltti. Soral, gelen yorumların ardından paylaşımını kaldırdı

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  • Bensu Soral, olumsuz yorumlar alınca sildi - Magazin haberleri

    İş insanı Hakan Baş ile evliliğindeki krizi atlatan oyuncu Bensu Soral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
  • Bensu Soral, olumsuz yorumlar alınca sildi - Magazin haberleri

    Yayınladığı bir videoda yüzündeki değişikle takipçilerinin dikkatini çeken Soral'ın estetik yaptıran ünlüler kervanına katıldığı ileri sürüldü.
  • Bensu Soral, olumsuz yorumlar alınca sildi - Magazin haberleri

    Fotoğraflarda yanaklarının inceldiği, çenesinin uzadığı ve dudaklarının daha dolgun olduğu görülen Bensu Soral'ın estetik yaptırdığı iddia edildi.
  • Bensu Soral, olumsuz yorumlar alınca sildi - Magazin haberleri

    Bazı sosyal medya kullanıcıları, 31 yaşındaki oyuncuya, "Yüzüne ne oldu?" ve "Photoshop mu, estetik mi?" sorusunu yöneltti. Ünlü isim, gelen yorumların ardından paylaşımını kaldırdı.
  • Bensu Soral, olumsuz yorumlar alınca sildi - Magazin haberleri

    EVLİLİKTE KRİZ!

    Bensu Soral ile Hakan Baş'ın uzun süredir yan yana görüntülenmemesi ve sosyal medya hesaplarından birlikte paylaşımda bulunmaması ayrılık dedikodularını beraberinde getirmişti.
  • Bensu Soral, olumsuz yorumlar alınca sildi - Magazin haberleri

    Ardından ünlü çiftin aralarında 'bebek krizi' çıktığı iddia edilmişti. Söylentilere göre; Baba olmak isteyen Hakan Baş, bu isteğini uzun süredir eşiyle paylaşmıştı.

    Ancak kariyerine öncelik veren oyuncu, "Benim için henüz erken, daha yapmak istediğim işler var. Şimdi anne olursam kariyerim arka planda kalır." cevabını vermişti.
  • Bensu Soral, olumsuz yorumlar alınca sildi - Magazin haberleri

    "MİNA CERAN İLE YAKINLAŞMA" İDDİASI

    Hakan Baş'ın ayrıca Emirgan'daki bir mekanda sosyal medya fenomeni Mina Ceran ile eğlenirken görülmesi ayrılık söylentilerini bir kez daha gündeme getirmişti.
  • Bensu Soral, olumsuz yorumlar alınca sildi - Magazin haberleri

    "EVLİLİĞİMİZ HASSAS BİR SÜREÇTE"

    'Üçüncü kişi' iddialarının ardından çiftten ortak açıklama gelmişti. Soral ve Baş, "Dün gece bazı mecralarda yer alan haberlerin içeriği gerçek dışıdır. Haberde adı geçen kişi her ikimizin de uzun zamandır tanıdığı ve hep birlikte vakit geçirdiğimiz bir arkadaşımızdır. Kalabalık bir ortamda, birbirimizden haberdar olduğumuz birçok ortak arkadaşımızın da yanımızda olduğu bir buluşmanın basında yer alma şekli bizi üzdü. Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var" ifadelerini kullanmıştı.
  • Bensu Soral, olumsuz yorumlar alınca sildi - Magazin haberleri

    "HASSASİYET RİCA EDİYORUZ"

    Daha önce, "Evliliğimizle ilgili hassas bir süreçteyiz. Zamana ihtiyacımız var." diyen çiftten Hakan Baş da, "Bensu ile uyuşamadığımızı düşündüğümüz bazı konulardan dolayı yaklaşık bir aydır çalkantılı bir dönem geçirdiğimiz doğru. Bir yandan da toparlamak için karşılıklı çaba sarf ediyoruz. Dışarıdan gelen yanlış yorumlar süreci daha da zora sokuyor. Hassasiyet rica ediyoruz" açıklamasını yapmıştı.
  • Bensu Soral, olumsuz yorumlar alınca sildi - Magazin haberleri

    ARALARINDAKİ BUZLARI ERİTTİLER

    Soral ve Baş, yaşananların ardından aralarındaki buzları eritmişti. Çift, yeni yılı Paris'te karşılamıştı. Soral ile Baş, ardından Fransa'nın Cannes şehrinde baş başa tatil yapmıştı. İlişkilerine yeni bir şans veren ikili, birlikte çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından yayınlayarak mutluluklarını sergilemişti.

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