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Benzine indirim yolda! 5 Mayıs 2023 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatı

Akaryakıt fiyatları ile güncel benzin ve motorin fiyatı gündemdeki yerini aldı. Hatırlanacağı üzere; 4 Mayıs Perşembe günü motorine 1 lira 30 kuruş indirim gelmişti. Şimdi ise benzine indirim bekleniyor. İşte İşte, akaryakıt indirimi sonrası 5 Mayıs 2023 LPG, benzin fiyatları ve motorin fiyatlarında son durum...

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  • Benzin fiyatı son dakika: Akaryakıta peş peşe indirim! Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları

    Akaryakıt fiyatlarına gelen peş peşe indirim araç sahiplerinin yüzünü güldürüyor. Son olarak motorin fiyatlarına gelen 1 lira 30 kuruşluk indirimin ardından benzine de indirim gelmesi bekleniyor. Gelen indirim haberlerinin ardından gözler güncel benzin, LPG ve motorin fiyatlarına çevrildi. İşte konuya ilişkin son bilgiler...
  • Benzin fiyatı son dakika: Akaryakıta peş peşe indirim! Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları

    BENZİNE İNDİRİM YOLDA!

    6 Mayıs 2023 Cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatında 1 lira 6 kuruş indirim bekleniyor.
  • Benzin fiyatı son dakika: Akaryakıta peş peşe indirim! Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları

    MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM GELMİŞTİ!

    Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorin fiyatlarına 4 Mayıs Perşembe günü itibarıyla 1 lira 30 kuruş indirim geldi.
  • Benzin fiyatı son dakika: Akaryakıta peş peşe indirim! Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları

    AKARYAKIT İNDİRİMİNİN ARDINDAN MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    İstanbul Anadolu Yakasında 19,65 TL'den satılan motorin fiyatları, akaryakıt indiriminin ardından 18,34 TL'ye düştü.
  • Benzin fiyatı son dakika: Akaryakıta peş peşe indirim! Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 5 MAYIS 2023

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.30 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 18,34 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 10,47 TL
  • Benzin fiyatı son dakika: Akaryakıta peş peşe indirim! Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.35 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 18,40 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 10,50 TL
  • Benzin fiyatı son dakika: Akaryakıta peş peşe indirim! Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Ankara'da benzin litre fiyatı: 20.71 TL

    Ankara'da motorin litre fiyatı: 18,75 TL

    Ankara'da LPG litre fiyatı: 10.65 TL
  • Benzin fiyatı son dakika: Akaryakıta peş peşe indirim! Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    İzmir'de benzin litre fiyatı: 20.69 TL

    İzmir'de motorin litre fiyatı: 18,83 TL

    İzmir'de LPG litre fiyatı: 10,54 TL

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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