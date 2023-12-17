Benzin - Mazot fiyatları son dakika: 17 Aralık güncel benzin, motorin ve LPG, akaryakıt fiyatı ne kadar oldu? - Merak Edilenler Haberleri

Benzin - Mazot fiyatları son dakika: 17 Aralık güncel benzin, motorin ve LPG, akaryakıt fiyatı ne kadar oldu? - Merak Edilenler Haberleri

Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan hareketliliğin yansıdığı akaryakıt fiyatları son olarak indirim haberiyle gündeme gelmişti. Araç sahipleri için benzin ve motorin fiyatlarında güncel rakamları haberimizde bir araya getirdik. Peki, akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim veya zam var mı? İşte 17 Aralık güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatları ile ilgili gelişme bulunmuyor. Benzin, motorin veya LPG fiyatlarına zam ya da indirim haberi gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

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MOTORİNDE 2 TL'NİN ÜZERİNDE İNDİRİM

7 Aralık 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olan akaryakıt indirimi ile motorin fiyatarına 1 lira 30 kuruşluk indirim uygulandı. Ardından 8 Aralık itibaren 88 kuruşluk bir indirim daha yapıldı.

BİR İNDİRİM DE BENZİNE YAPILDI

Motorine gelen indirimlerden sonra bir gelişme de benzinde yaşandı ve 9 Aralık tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 65 kuruş indirim yapıldı.