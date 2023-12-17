Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarında indirim veya zam var mı?
Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarında son gelişmeleri yakından takip ediyor. Brent petrol ve döviz kurundan etkilenen akaryakıt fiyatlarında güncel gelişmeler sorgulanıyor. Son olarak yapılan indirim sonrasında güncel fiyatları haberimizde derledik. İşte 17 Aralık güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...
Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan hareketliliğin yansıdığı akaryakıt fiyatları son olarak indirim haberiyle gündeme gelmişti. Araç sahipleri için benzin ve motorin fiyatlarında güncel rakamları haberimizde bir araya getirdik. Peki, akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim veya zam var mı? İşte 17 Aralık güncel akaryakıt fiyatları...
AKARYAKIT FİYATLARINA İNDİRİM VAR MI?
Akaryakıt fiyatları ile ilgili gelişme bulunmuyor. Benzin, motorin veya LPG fiyatlarına zam ya da indirim haberi gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.
MOTORİNDE 2 TL'NİN ÜZERİNDE İNDİRİM
7 Aralık 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olan akaryakıt indirimi ile motorin fiyatarına 1 lira 30 kuruşluk indirim uygulandı. Ardından 8 Aralık itibaren 88 kuruşluk bir indirim daha yapıldı.
BİR İNDİRİM DE BENZİNE YAPILDI
Motorine gelen indirimlerden sonra bir gelişme de benzinde yaşandı ve 9 Aralık tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 65 kuruş indirim yapıldı.
İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 32,92 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35,37 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,24 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 32,98 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35,47 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 18,69 TL
ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 33,67 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 36,09 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,66 TL