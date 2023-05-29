Brent petrol ve dövizdeki dalgalanmalarla birlikte benzin ve motorin fiyatlarıındaki son durum yakından takip ediliyor. Son olarak yapılan 23 Mayıs gece yarısından itibaren benzine gelen son dakika zam haberi sonrası başta araç sahipleri olmak üzere kamuoyunun genelinde "Benzin, motorin, LPG fiyatları 2023 ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevapı araştırılıyor. İşte 29 Mayıs Ankara, İzmir ve İstanbul benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) güncel fiyat listesi...