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Benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte 29 Mayıs güncel akaryakıt fiyat listesi

Brent petrol piyasasında dalgalanmalar devam ederken benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle birlikte değişkenlik gösteriyor. Son olarak 23 Mayıs Salı günü benzine gelen 0.77 TL'lik zammın ardından akaryakıt fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Peki benzin, motorin, LPG fiyatları 2023 ne kadar, kaç TL oldu? İşte 29 Mayıs benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) güncel fiyat listesi

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  • Benzin, motorin, LPG fiyatları 2023 ne kadar, kaç TL? İşte 29 Mayıs benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) güncel fiyat listesi

    Brent petrol ve dövizdeki dalgalanmalarla birlikte benzin ve motorin fiyatlarıındaki son durum yakından takip ediliyor. Son olarak yapılan 23 Mayıs gece yarısından itibaren benzine gelen son dakika zam haberi sonrası başta araç sahipleri olmak üzere kamuoyunun genelinde "Benzin, motorin, LPG fiyatları 2023 ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevapı araştırılıyor. İşte 29 Mayıs Ankara, İzmir ve İstanbul benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) güncel fiyat listesi...
  • Benzin, motorin, LPG fiyatları 2023 ne kadar, kaç TL? İşte 29 Mayıs benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) güncel fiyat listesi

    BENZİN FİYATLARINA ZAM VAR MI? 

    Benzin fiyatlarına 23 Mayıs salı gününde itibaren geçerli olmak üzere 0,77 TL'lik zam yapılmıştı. Bugün itibariyle benzin fiyatlarında zam ya da indirim söz konus değil. 
  • Benzin, motorin, LPG fiyatları 2023 ne kadar, kaç TL? İşte 29 Mayıs benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) güncel fiyat listesi

    MOTORİNE ZAM VAR MI?

    Hatırlanacağı gibi 8 Mayıs Pazartesi gece yarısı motorine yaklaşık 66 kuruş, geçtiğimiz Cuma günü yani 19 Mayıs'ta ise 75 kuruş zam gelmişti. Motorin fiyatlarıyla ilgili henüz bir zam veya indirim kararı alınmadı. Olası bir fiyat değişikliği olduğunda haberimizde yer vereceğiz. 
  • Benzin, motorin, LPG fiyatları 2023 ne kadar, kaç TL? İşte 29 Mayıs benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) güncel fiyat listesi

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 23 MAYIS 2023

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.52 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 19,28 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,47 TL
  • Benzin, motorin, LPG fiyatları 2023 ne kadar, kaç TL? İşte 29 Mayıs benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) güncel fiyat listesi

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.58 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 19,34 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,50 TL
  • Benzin, motorin, LPG fiyatları 2023 ne kadar, kaç TL? İşte 29 Mayıs benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) güncel fiyat listesi

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLAR

    Benzin fiyatı: 20,17 TL

    Motorin fiyatı: 19,74 TL

    LPG fiyatı: 10,65 TL
  • Benzin, motorin, LPG fiyatları 2023 ne kadar, kaç TL? İşte 29 Mayıs benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) güncel fiyat listesi

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 20,16 TL

    Motorin fiyatı: 19,77 TL

    LPG fiyatı: 10,54 TL
  • Benzin, motorin, LPG fiyatları 2023 ne kadar, kaç TL? İşte 29 Mayıs benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) güncel fiyat listesi

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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