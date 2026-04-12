Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine indirim mi geliyor? 12 Nisan 2026 güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri araç sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yükselişe geçen petrol fiyatları sonrası benzin ve motorine gelen zamların ardından, piyasalarda bu kez indirim beklentisi öne çıktı. 12 Nisan güncel akaryakıt fiyatları incelenirken, İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyat listesi yakından takip ediliyor. Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre, zam sonrası yeniden indirim ihtimali gündemde. Peki, benzin ve motorine indirim mi geliyor? Benzin ve motorin ne kadar olacak? İşte 12 Nisan 2026 güncel akaryakıt fiyat listesi...
Benzin ve motorin fiyatlarında dalgalı seyir devam ederken, zam sonrası indirim beklentisi gündemin ilk sıralarına yerleşti. Küresel petrol piyasalarında yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilerken, 12 Nisan akaryakıt fiyatları ve şehir şehir güncel liste araştırılıyor. Son yapılan zamların ardından sektör temsilcileri, önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında indirim gelebileceğine işaret ediyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayan sürücüler fiyatlardaki son durumu yakından takip ediyor. İşte "Benzin ve mazot fiyatları son dakika ile 12 Nisan 2026 güncel benzin, motorin ve LPG, akaryakıt fiyatı ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı...
MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 14 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 4,35 lira indirim yapılması bekleniyor.
GECE YARISI ZAM GELMİŞTİ
Motorin ve benzin fiyatları zamlandı. Buna göre motorine 4,13 TL zam geldi. Benzine ise 1,78 TL zam yapıldı. Ancak "Eşel Mobil" uygulaması sayesinde bu artışın tamamı değil 45 kuruşluk tutarı pompaya yansıtıldı.
AKARYAKITA ÇİFTE İNDİRİM GELMİŞTİ
Akaryakıt piyasasında fiyatlar son dönemde adeta baş döndürücü bir hızla değişiyor. 10 Nisan 2026 itibarıyla küresel petrol fiyatlarındaki düşüş ve Orta Doğu’daki ateşkes beklentileriyle motorinde 12,94 TL, benzinde ise 1,09 TL indirim yapılmıştı.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 62.63 TL/LT
Motorin: 76.56 TL/LT
LPG: 34.99 TL/LT
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 62.49 TL/LT
Motorin: 76.42 TL/LT
LPG: 34.39 TL/LT