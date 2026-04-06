        Benzin ve motorin zammı iptal edildi mi? 6 Nisan Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları

        6 Nisan güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin zammı iptal edildi mi?

        Benzin ve motorine yarından itibaren yapılması planlanan zam son anda durduruldu. Sektör kaynaklarının paylaştığı bilgilere göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel pompa fiyatları değişmeden kaldı. İşte güncel akaryakıt fiyatlarına dair son gelişmeler...

        Giriş: 06.04.2026 - 20:06 Güncelleme:
        Akaryakıt fiyatlarında artış devam ediyor. Gece yarısından itibaren geçerli olması planlanan motorin ve benzine yapılacak zam ise iptal edildi. İşte güncel akaryakıt fiyatlarına ilişkin son bilgiler...

        BENZİN VE MOTORİNE YAPILACAK ZAM İPTAL EDİLDİ

        Benzin için öngörülen 57 kuruşluk, motorin için planlanan 7,67 TL’lik zam iptal edildi. Sektör yetkililerinin aktardığı bilgilere göre, yarından itibaren yürürlüğe girmesi beklenen artış uygulanmayacak.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI – 6 NİSAN

        İstanbul Avrupa Yakası

        Benzin: 62,60 TL/LT

        Motorin: 77,47 TL/LT

        LPG: 34,99 TL/LT

        İstanbul Anadolu Yakası

        Benzin: 62,45 TL/LT

        Motorin: 77,32 TL/LT

        LPG: 34,29 TL/LT

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
