OPEC, 14 Ekim'de eylül ayı petrol piyasası raporunu yayınladı. Küresel petrol talebinde yavaşlamanın çoğunlukla Çin kaynaklı olacağına ilişkin veriler içeren raporda, Çin'de talep artışı geçen ayki raporda öngörülen artışın 70 bin varil altında kaldı ve günde 580 bin varil olarak edildi. Bu durum, piyasa oyuncularının petrol talebinde beklenenin altında büyüme olacağına yönelik beklentilerini güçlendirdi. Tüm bu gelişmeler, motorin ve benzine çifte indirim yapılmasını sağladı. Peki, 22 Ekim 2024 benzin, motorin, LPG ne kadar oldu? İşte benzin, motorin, LPG litre fiyatı...