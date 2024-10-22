Benzin ve motorine indirim
Benzinin litre fiyatına 1 lira 83 kuruş motorinin ise 1,63 kuruş indirim geldi
Uluslararası petrol piyasasındaki dalgalanma akaryakıta indirim olarak yansıdı.
Benzine 1 lira 83 kuruş motorine ise 1.63 kuruşluk indirim geldi. İndirimli fiyatlar bu gece itibarıyla tabelalara yansıdı.
Buna göre benzinin litresi İstanbul Avrupa Yakası'nda 42,89 TL; Ankara'da 43,26 TL; İzmir'de 43,71 TL oldu.
Motorinin litresi ise İstanbul Avrupa Yakası'nda 41,91 TL; Ankara'da 42,44 TL; İzmir'de 42,94 TL oldu.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
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