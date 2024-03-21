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        Haberler Ekonomi Enerji Benzin ve motorine zam - Enerji Haberleri

        Benzin ve motorine zam

        Petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki yükselişin ardından benzin ve motorine zam geldi. Benzin 1 lira 34 kuruş, motorin 1 lira 11 kuruş zamlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 09:45 Güncelleme: 21.03.2024 - 09:45
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        Uluslararası petrol piyasasındaki dalgalanma ve döviz kurunda yaşanan yükseliş, benzin ve motorine zam olarak yansıdı. Benzine 1 lira 34 kuruş, motorine 1 lira 11 kuruş zam yapıldı.

        Benzinin litresi İstanbul Avrupa yakasında 43.45 lira, Ankara'da 44.21 lira, İzmir'de 44.41 lira, Adana'da 44.81 lira, Bursa'da 44.26 lira, Antalya'da 44.90 lira, Trabzon'da 44.69 lira, Diyarbakır'da 45.15 lira oldu.

        Motorinin litre fiyatı ise İstanbul Avrupa yakasında 43.03 liraya, Ankara'da 43.85 liraya, İzmir'de 44.05 liraya, Adana'da 44.45 liraya, Bursa'da 43.88 liraya, Antalya'da 44.60 liraya, Trabzon'da 44.33 liraya ve Diyarbakır'da 44.72 liraya yükseldi.

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