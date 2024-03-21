Benzin ve motorine zam
Petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki yükselişin ardından benzin ve motorine zam geldi. Benzin 1 lira 34 kuruş, motorin 1 lira 11 kuruş zamlandı
Uluslararası petrol piyasasındaki dalgalanma ve döviz kurunda yaşanan yükseliş, benzin ve motorine zam olarak yansıdı. Benzine 1 lira 34 kuruş, motorine 1 lira 11 kuruş zam yapıldı.
Benzinin litresi İstanbul Avrupa yakasında 43.45 lira, Ankara'da 44.21 lira, İzmir'de 44.41 lira, Adana'da 44.81 lira, Bursa'da 44.26 lira, Antalya'da 44.90 lira, Trabzon'da 44.69 lira, Diyarbakır'da 45.15 lira oldu.
Motorinin litre fiyatı ise İstanbul Avrupa yakasında 43.03 liraya, Ankara'da 43.85 liraya, İzmir'de 44.05 liraya, Adana'da 44.45 liraya, Bursa'da 43.88 liraya, Antalya'da 44.60 liraya, Trabzon'da 44.33 liraya ve Diyarbakır'da 44.72 liraya yükseldi.