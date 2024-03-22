Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.140,70 %2,07
        DOLAR 32,1524 %0,36
        EURO 34,8697 %-0,04
        ALTIN 2.244,30 %0,06
        FAİZ 48,66 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 25,33 %-0,52
        BITCOIN 66.231,00 %1,17
        GBP/TRY 40,6311 %-0,01
        EUR/USD 1,0834 %-0,24
        BRENT 85,25 %-0,62
        ÇEYREK ALTIN 3.667,82 %0,02
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Benzin ve motorine zam geldi! İşte 22 Mart Cuma günü güncel akaryakıt fiyatları ile motorin, benzin ve LPG litre fiyatı - Merak Edilenler Haberleri

        Benzin ve motorine zam geldi! 22 Mart Cuma günü güncel akaryakıt fiyatları

        Araç sahiplerini ilgilendiren bir gelişme yaşandı; benzin ve motorine zam yapıldı. Bu kapsamda; benzine 1 lira 34 kuruş, motorine 1 lira 11 kuruş zam geldi. Peki, son zamlardan sonra güncel fiyatlar ne kadar oldu? İşte 22 Mart Cuma günü güncel motorin, benzin ve LPG litre fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 09:25 Güncelleme: 22.03.2024 - 09:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Araç sahiplerinin dikkatle takip ettiği akaryakıt haberlerinde bir son dakika gelişmesi yaşandı. Son zamanlarda brent petrol fiyatlarında yaşanan artış beraberinde zam haberlerini de getirdi. Bu kapsamda; benzine 1 lira 34 kuruş, motorine 1 lira 11 kuruş zam yapıldı. İşte, zamdan sonra 22 Mart Cuma güncel akaryakıt fiyatları ile benzin, motorin ve LPG litre fiyatı...

        2

        BENZİN VE MOTORİNE ZAM!

        Uluslararası petrol piyasasındaki dalgalanma ve döviz kurunda yaşanan yükseliş, benzin ve motorine zam olarak yansıdı. Benzine 1 lira 34 kuruş, motorine 1 lira 11 kuruş zam yapıldı.

        3

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,42 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42,96 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 21,92 TL

        4

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,33 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42,90 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda LPG litre fiyatı: 21,45 TL

        5

        ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 44,18 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 43,78 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 21,89 TL

        6

        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 44,38 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 43,97 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 21,51 TL

        Mart ayı enflasyon beklentisi anketi paylaşıldı!
        Mart ayı enflasyon beklentisi anketi paylaşıldı!
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        Empire State binasında Star Wars şovu
        Empire State binasında Star Wars şovu
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        ABD Adalet Bakanlığı'ndan Apple'a tekelleşme davası: Şirket nelerle suçlanıyor?
        ABD Adalet Bakanlığı'ndan Apple'a tekelleşme davası: Şirket nelerle suçlanıyor?
        1980'li yılların rekortmeni
        1980'li yılların rekortmeni
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Peş peşe kazada can pazarı! 2 ölü, 7 yaralı
        Peş peşe kazada can pazarı! 2 ölü, 7 yaralı
        İzmir'de kan donduran kuyumcu cinayeti!
        İzmir'de kan donduran kuyumcu cinayeti!
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?
        Yağmur ve kar yağışı alarmı! Üst üste uyarı
        Yağmur ve kar yağışı alarmı! Üst üste uyarı
        Netanyahu'nun evinin önünde protesto
        Netanyahu'nun evinin önünde protesto
        17 bıçak darbesiyle öldürdü! Kafası gitti hatırlayamadı!
        17 bıçak darbesiyle öldürdü! Kafası gitti hatırlayamadı!
        Sendikacının kıdem tazminatı isyanı
        Sendikacının kıdem tazminatı isyanı
        ABD'nin Gazze tasarısı oylanacak
        ABD'nin Gazze tasarısı oylanacak
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        "Sonuçları erken görüyor ama ilan etmiyoruz"
        "Sonuçları erken görüyor ama ilan etmiyoruz"
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Şahin değil 'kartal'
        Şahin değil 'kartal'