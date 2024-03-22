Benzin ve motorine zam geldi! 22 Mart Cuma günü güncel akaryakıt fiyatları
Araç sahiplerini ilgilendiren bir gelişme yaşandı; benzin ve motorine zam yapıldı. Bu kapsamda; benzine 1 lira 34 kuruş, motorine 1 lira 11 kuruş zam geldi. Peki, son zamlardan sonra güncel fiyatlar ne kadar oldu? İşte 22 Mart Cuma günü güncel motorin, benzin ve LPG litre fiyatı...
Araç sahiplerinin dikkatle takip ettiği akaryakıt haberlerinde bir son dakika gelişmesi yaşandı. Son zamanlarda brent petrol fiyatlarında yaşanan artış beraberinde zam haberlerini de getirdi. Bu kapsamda; benzine 1 lira 34 kuruş, motorine 1 lira 11 kuruş zam yapıldı. İşte, zamdan sonra 22 Mart Cuma güncel akaryakıt fiyatları ile benzin, motorin ve LPG litre fiyatı...
BENZİN VE MOTORİNE ZAM!
Uluslararası petrol piyasasındaki dalgalanma ve döviz kurunda yaşanan yükseliş, benzin ve motorine zam olarak yansıdı. Benzine 1 lira 34 kuruş, motorine 1 lira 11 kuruş zam yapıldı.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,42 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42,96 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 21,92 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,33 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42,90 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda LPG litre fiyatı: 21,45 TL
ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 44,18 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 43,78 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 21,89 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 44,38 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 43,97 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 21,51 TL