Benzin ve motorine zam mı geldi, ne kadar oldu? 8 Nisan 2026 benzin ve motorin fiyat listesi
Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi! Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki yükseliş ile birlikte vergi düzenlemelerinin etkisi pompaya zam olarak yansıdı. "Benzine zam mı geldi?" sorusu sürücüler tarafından sıkça araştırılırken, benzine 0,65 TL, motorine ise dikkat çeken şekilde 7,82 TL zam yansıdı. Bu artışla birlikte motorinin litre fiyatı 85 TL'yi aşarken, benzin fiyatı da 70 TL sınırına dayandı. Peki, 8 Nisan 2026 zamlı benzin, motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte İzmir, İstanbul, Ankara 8 Nisan güncel benzin, motorin, akaryakıt fiyatları listesi...
Araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt zammı gündemdeki yerini aldı. Döviz kurundaki dalgalanma, küresel petrol fiyatları ve yeni vergi düzenlemeleri sonrası "benzine motorine zam mı geldi?" sorusu yeniden öne çıktı. Yapılan son zamla benzinin litre fiyatı 70 TL’ye yaklaşırken, motorin fiyatı 85 TL’nin üzerine çıkarak rekor seviyelere ulaştı. Peki, zamlı akaryakıt fiyatları listesi ile 8 nisan benzin, motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 8 Nisan 2026 zamlı akaryakıt fiyat listesi...
AKARYAKITA ÇİFTE ZAM
Küresel ürün fiyatlarındaki artışın etkisiyle akaryakıt fiyatlarına zam yapıldı. Ancak artışın yaklaşık yüzde 75’lik kısmı eşel mobil sistemi kapsamında vergiden karşılanarak sınırlı şekilde pompaya yansıtıldı.
8 NİSAN AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Yapılan düzenlemeyle benzinin litre fiyatına 0,65 TL, motorinin litre fiyatına ise 7,82 TL artış geldi. Son zamla birlikte motorin fiyatı 85 TL’nin üzerine çıkarken, benzin fiyatı da 70 TL seviyesine yaklaştı.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI BENZİN FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 63.25 TL
Motorin litre fiyatı: 85.29 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL
ANKARA BENZİN FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 64.22 TL
Motorin litre fiyatı: 86.42 TL
LPG litre fiyatı: 34.87 TL
İZMİR BENZİN FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 64.50 TL
Motorin litre fiyatı: 86.70 TL
LPG litre fiyatı: 34.79 TL