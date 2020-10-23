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Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 12 kuruş zam bekleniyor. Ancak indirimin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili karar üst makamlarca verilmektedir.

Motorinde ise, 23.10.2020 - 26.10.2020 tarihleri arasında fiyat değişikliği beklenmiyor

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.