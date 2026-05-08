MOTORİN VE BENZİNE ZAM VAR MI?

7 Mayıs perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 50 kuruş zam geldi.

Motorinde ise herhangi bir indirim ya da zam gelişmesi bulunmuyor.

LPG (OTOGAZA) İNDİRİM GELDİ!

7 Mayıs perşembe gününden itibaren geçerli otogaza (LPG) 1,33 TL indirim geldi.