Benzine indirim mi geldi? 8 Mayıs Cuma güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrolde yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi yarattı. Döviz kuru ve petrolde yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Perşembe gününden itibaren benzine zam, LPG'de (otogaz) indirim geldi. Peki, "Benzine zam mı geldi? LPG'ye indirim geldi mi?" İşte 8 Mayıs 2026 Cuma Ankara, İzmir, İstanbul güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Son haftalarda küresel piyasalarda gerileyen brent petrol fiyatları, akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Perşembe gününden geçerli benzine zam, otogazda ise indirim geldi. Peki, Motorine zam var mı, benzine indirim mi geldi? İşte benzin, motorin ve LPG fiyatları...
BENZİNE İNDİRİM GELDİ
Benzinin litre fiyatına 8 Mayıs Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 2,74 lira indirim yapıldı. Eşel mobil nedeniyle bu indirim akaryakıt pompalarına 69 kuruş olarak yansıdı.
MOTORİN VE BENZİNE ZAM VAR MI?
7 Mayıs perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 50 kuruş zam geldi.
Motorinde ise herhangi bir indirim ya da zam gelişmesi bulunmuyor.
LPG (OTOGAZA) İNDİRİM GELDİ!
7 Mayıs perşembe gününden itibaren geçerli otogaza (LPG) 1,33 TL indirim geldi.
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI (Avrupa Yakası)
Benzin: 63.79 TL
Motorin: 71.72 TL
LPG: 33.89 TL
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI (Anadolu Yakası)
Benzin: 63.65 TL
Motorin: 71.58 TL
LPG: 33.29 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 64.76 TL
Motorin: 72.84 TL
LPG: 33.87 TL