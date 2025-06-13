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        Haberler Ekonomi Enerji Benzine zam geldi - Enerji Haberleri

        Benzin fiyatlarına zam

        Benzinin litre fiyatına ortalama 1 lira 46 kuruş zam geldi. Fiyatlar bugün itibarıyla tabelaya yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 08:32 Güncelleme: 13.06.2025 - 08:32
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        Benzine zam geldi
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        Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, benzine zam olarak yansıdı.

        Benzinin litresine bugün itibarıyla geçerli olmak üzere 1 lira 46 kuruş zam geldi. Zam ile birlikte Antalya, Diyarbakır gibi bazı şehirlerde benzinin litresi 50 TL'yi aştı.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 48.39 TL

        Motorin litre fiyatı: 46.23 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 49.08 TL

        Motorin litre fiyatı: 47.10 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 49.41 TL

        Motorin litre fiyatı: 47.43 TL

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        Adana

        Benzin litre fiyatı: 49.94 TL

        Motorin litre fiyatı: 47.96 TL

        Trabzon

        Benzin litre fiyatı: 49.86 TL

        Motorin litre fiyatı: 47.86 TL

        Diyarbakır

        Benzin litre fiyatı: 50.40 TL

        Motorin litre fiyatı: 48.44 TL

        Antalya

        Benzin litre fiyatı: 50.23 TL

        Motorin litre fiyatı: 48.22 TL

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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