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        Haberler Ekonomi Enerji Akaryakıt Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geldi, tabela değişti: İşte 14 Mart 2025 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, benzin ve motorin fiyatları - Enerji Haberleri

        Benzine zam pompaya yansıdı

        Benzinin litre fiyatına 1 lira 82 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar pompaya yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 07:27 Güncelleme: 14.03.2025 - 07:27
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        Benzine zam pompaya yansıdı
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        Petrol, ABD’nin İran ve Rusya’ya yönelik yaptırımları sıkılaştırmasıyla yükseldi. Bu gelişme, Uluslararası Enerji Ajansı’nın (UEA) zayıf talep tahmini sonrası Perşembe günü yaşanan düşüşün bir kısmını dengeledi.

        Brent petrol, önceki seansta yüzde 1,5 kayıp yaşamasının ardından yeniden 70 dolar civarına yükselirken, ABD Ham petrolü 67 doların altında işlem gördü. Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor.

        Benzinin litre fiyatına 1 lira 82 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar pompaya yansıdı. Motorin grubunda ise fiyat değişimi olmadı.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa yakası)

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        Benzin litre fiyatı: 43.23 TL

        Motorin litre fiyatı: 45.41 TL

        LPG litre fiyatı: 27.59 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 45.78 TL

        Motorin litre fiyatı: 46.14 TL

        LPG litre fiyatı: 27.49 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 46.15 TL

        Motorin litre fiyatı: 46.51 TL

        LPG litre fiyatı: 27.34 TL

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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