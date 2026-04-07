Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem BENZİNE ZAM MI GELDİ? Benzine ve motorine zam var mı? 7 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin, LPG, motorin fiyatı

        Benzin ve motorin zammı araştırmaları devam ediyor. 7 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketliliğin etkisiyle araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Özellikle Orta Doğu'da artan gerilim ve Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş, benzin ve motorin fiyatlarına zam beklentisini beraberinde getirmişti. Gece yarısından itibaren tabelaların değişmesi beklenirken, sektör kaynaklarından gelen son bilgilere göre planlanan zam iptal edildi. 7 Nisan 2026 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ise yakından takip ediliyor. İşte 7 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin, LPG, motorin fiyatları...

        Kaynak
        Giriş: 07.04.2026 - 08:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Benzin ve motorin fiyatlarına ilişkin son gelişmeler, milyonlarca sürücünün dikkatini çekiyor. Döviz kuru, petrol fiyatları ve vergi düzenlemelerinin etkisiyle sık sık değişen akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam beklentisi oluşmuştu. Ancak sektör temsilcilerinden gelen açıklamalara göre, gece yürürlüğe girmesi beklenen artış son anda iptal edildi. Peki 7 Nisan 2026 itibarıyla benzin ve motorin fiyatları ne kadar, litre fiyatları kaç TL? Güncel rakamlar merak konusu olmaya devam ediyor. İşte 7 Nisan 2026 akaryakıt fiyatlarında son gelişmeler...

        2

        BENZİNE VE MOTORİNE ZAM MI GELDİ?

        Akaryakıt fiyatlarına 7 Nisan Salı gece yarısından itibaren zam yapılması bekleniyordu. Ancak akaryakıt ürünlerine gelmesi beklenen zamlar iptal edildi.

        Benzine 57 kuruş, motorine de 7,67 oranında gelecek zam iptal edildi. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre yarından itibaren geçerli olması gereken zam yürürlüğe konmayacak.

        3

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI BENZİN FİYATLARI

        Benzin: 62.60 TL/LT

        Motorin: 77.47 TL/LT

        LPG: 34.99 TL/LT

        4

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI BENZİN FİYATLARI

        Benzin: 62.45 TL/LT

        Motorin: 77.32 TL/LT

        LPG: 34.39 TL/LT

        5

        İZMİR BENZİN FİYATLARI

        Benzin: 63.85 TL/LT

        Motorin: 78.87 TL/LT

        LPG: 34.79 TL/LT

        6

        ANKARA BENZİN FİYATLARI

        Benzin: 63.57 TL/LT

        Motorin: 78.60 TL/LT

        LPG: 34.87 TL/LT

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
