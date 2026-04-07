Benzine zam mı geldi mi? 7 Nisan 2026 güncel akaryakıt fiyatları listesi
Benzin ve motorin zammı araştırmaları devam ediyor. 7 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketliliğin etkisiyle araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Özellikle Orta Doğu'da artan gerilim ve Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş, benzin ve motorin fiyatlarına zam beklentisini beraberinde getirmişti. Gece yarısından itibaren tabelaların değişmesi beklenirken, sektör kaynaklarından gelen son bilgilere göre planlanan zam iptal edildi. 7 Nisan 2026 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ise yakından takip ediliyor. İşte 7 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin, LPG, motorin fiyatları...
BENZİNE VE MOTORİNE ZAM MI GELDİ?
Akaryakıt fiyatlarına 7 Nisan Salı gece yarısından itibaren zam yapılması bekleniyordu. Ancak akaryakıt ürünlerine gelmesi beklenen zamlar iptal edildi.
Benzine 57 kuruş, motorine de 7,67 oranında gelecek zam iptal edildi. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre yarından itibaren geçerli olması gereken zam yürürlüğe konmayacak.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI BENZİN FİYATLARI
Benzin: 62.60 TL/LT
Motorin: 77.47 TL/LT
LPG: 34.99 TL/LT
İSTANBUL ANADOLU YAKASI BENZİN FİYATLARI
Benzin: 62.45 TL/LT
Motorin: 77.32 TL/LT
LPG: 34.39 TL/LT
İZMİR BENZİN FİYATLARI
Benzin: 63.85 TL/LT
Motorin: 78.87 TL/LT
LPG: 34.79 TL/LT
ANKARA BENZİN FİYATLARI
Benzin: 63.57 TL/LT
Motorin: 78.60 TL/LT
LPG: 34.87 TL/LT