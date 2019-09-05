ABD ile İran gerilimi, uluslar arası piyasalarda emtia fiyatlarını vuruyor. Sektöre göre, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları genişletme yönünde attığı adımlar ve açıklamaları uluslar arası piyasalarda benzin ve motorin fiyatlarını etkiledi.

Benzinin ton fiyatı, birkaç gün önce 550 dolara kadar gerilemişti. Benzin, bu gerilimle birlikte dün 570 dolara kadar çıktı. Motorin fiyatları da yükseldi. Motorinin uluslar arası piyasalarda ton fiyatı da 556 dolardan 579 dolara kadar çıktı.

İNDİRİM OLACAK MI?

Akaryakıtta, uluslar arası piyasalarda yaşanan bu gelişme, hafta başında benzinde pompa fiyatlarında beklenen 15 kuruşluk indirimin sıfırlanmasını gündeme getirdi.

Dolar kurunun düşmeye devam etmesi ve 5 TL 65-66 kuruş düzeylerinde tutunması, tutarı geriletse de benzinde halen indirim olası... Gerek uluslar arası piyasalarda, gerekse de kurda çok ciddi bir değişiklik olmazsa 9-10 kuruş indirim hesaplanıyor.

Peki, motorinde durum ne? Motorinde bu aşamada ne indirim, ne de zam söz konusu.