Berat Kandili ile ilgili hadisler ve ayetler

BERAT KANDİLİ İLE İLGİLİ HADİSLER

Berat Kandili hakkında hadisi şerifler arasında en çok bilineni İbni Abbas ve İbn Mace’den Peygamberimiz (sav) vasıtasıyla rivayetle: “Şaban ayının gündüzünü oruçlu, gecesini ise ibadetle geçirin. Çünkü Allah bu gece rahmetini, mağfireti dünya semasına yayar ve tövbe eden, bağışlanma isteyen, rızık ve şifa isteyen yok mu? İsteyin vereyim” diye buyurduğunu nakletmiştir.

İbn Mace’den bir başka rivayetle Peygamberimizden (sav) şöyle bildirmiştir: “Allah, Şaban ayının 15’inde kullarına rahmetle nazar eder ancak müşrikler bundan faydalanamazlar”.

Enes b. Malik Peygamberimizden (sav) naklen şöyle dediğini rivayet eder: “Allah’u Teala buyurdu, Ey âdemoğlu, Bana dua ettiğin ve benden mağfiret istediğin sürece günahların ne kadar büyük olursa olsun seni bağışlarım”.