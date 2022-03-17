Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

En güzel Berat Kandili mesajları 2022! Kısa, uzun, resimli, ayetli ve dualı Berat Kandili sözleri

Berat Kandili mesajları 2022 yılı için sevdiklerinin ve ailelerinin kandilini kutlamak isteyenler tarafından araştırılıyor. Binlerce Müslüman, Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağının müjdelendiği Berat Kandilinde sevdiklerine ‘Berat Kandiliniz Mübarek Olsun’ mesajı göndermek istiyor. İşte, Kısa, uzun, resimli, ayetli ve dualı Berat Kandil mesajları ve sözleri…

  • 01
    Berat Kandili mesajları 2022! Kısa, uzun, resimli, ayetli ve dualı 'Berat Kandiliniz Mübarek Olsun' mesajları, En güzel Berat Kandili mesajları ve sözleri

    Berat Kandili mesajları araştırılmaya başlandı. Binlerce Müslüman, İslam alemi için oldukça önemli bir konumda yer alan kandil gecelerinde sevdiklerine Berat kandili mesajları göndermek istiyor. İşte, kısa, uzun, resimli, ayetli ve dualı Berat Kandili kutlama mesajları ve sözleri! 
  • 02
    Berat Kandili mesajları 2022! Kısa, uzun, resimli, ayetli ve dualı 'Berat Kandiliniz Mübarek Olsun' mesajları, En güzel Berat Kandili mesajları ve sözleri

    BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2022

    Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, kandilin mübarek olsun…

    Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun…
  • 03
    Berat Kandili mesajları 2022! Kısa, uzun, resimli, ayetli ve dualı 'Berat Kandiliniz Mübarek Olsun' mesajları, En güzel Berat Kandili mesajları ve sözleri

    Bu gece Cenab-ı Hakkın, kendisine yönelip af dileyen müminleri bağışlayarak kurtuluş beratı verdiği bir gecedir. Hepimiz için hayırlı olsun!

    Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Berat kandiliniz mübarek olsun…
  • 04
    Berat Kandili mesajları 2022! Kısa, uzun, resimli, ayetli ve dualı 'Berat Kandiliniz Mübarek Olsun' mesajları, En güzel Berat Kandili mesajları ve sözleri

    Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!

    Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildigince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.
  • 05
    Berat Kandili mesajları 2022! Kısa, uzun, resimli, ayetli ve dualı 'Berat Kandiliniz Mübarek Olsun' mesajları, En güzel Berat Kandili mesajları ve sözleri

    Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş, Berat Kandiliniz hayırlı olsun…

    Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller.
  • 06
    Berat Kandili mesajları 2022! Kısa, uzun, resimli, ayetli ve dualı 'Berat Kandiliniz Mübarek Olsun' mesajları, En güzel Berat Kandili mesajları ve sözleri

    Kalplerimizi gösterişten ve iki yüzlülükten muhafaza buyur ya Rabbi! Her hal ve tavrımızı rızan istikametinde eyle. Niyetlerimizi ihlaslı kıl ve bize lütfettiğin bütün şeylerde de bereket ihsan eyle ya Rabbi! Hayırlı nurlu kandiller.
  • 07
    Berat Kandili mesajları 2022! Kısa, uzun, resimli, ayetli ve dualı 'Berat Kandiliniz Mübarek Olsun' mesajları, En güzel Berat Kandili mesajları ve sözleri

    KISA, UZUN, RESİMLİ, AYETLİ VE DUALI KANDİL MESAJLARI

    Bu gece beraat gecesi. Dua edelim… Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız af folsun. İyi kandiller.

    Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, Miractan iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllardır. Kandiliniz mübarek olsun…
  • 08
    Berat Kandili mesajları 2022! Kısa, uzun, resimli, ayetli ve dualı 'Berat Kandiliniz Mübarek Olsun' mesajları, En güzel Berat Kandili mesajları ve sözleri

    Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere…

    'Berat'; temize çıkmak, ferahlayıp kurtulmaktır. Allah'ım ruhumuzu feraha çıkar, karanlık perdelerimizi 'Berat' ile kaldır.
  • 09
    Berat Kandili mesajları 2022! Kısa, uzun, resimli, ayetli ve dualı 'Berat Kandiliniz Mübarek Olsun' mesajları, En güzel Berat Kandili mesajları ve sözleri

    Sana karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, çiğdemin neşesini, lalenin gururunu, İslam'ın nurunu buket olarak gönderiyorum. Berat Kandilin mübarek olsun…

    Ne zaman ki iyiliklerimiz keşkelerimizden önde gider; o zaman hayatı yaşarız. Oysa çoğumuzu hayat yaşıyor. İyiliklerle dolu bir yaşam dileğiyle iyi kandiller.
  • 10
    Berat Kandili mesajları 2022! Kısa, uzun, resimli, ayetli ve dualı 'Berat Kandiliniz Mübarek Olsun' mesajları, En güzel Berat Kandili mesajları ve sözleri

    BERAT KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN SÖZLERİ VE MESAJLARI

    Berat kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

    Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin Mevlaya yöneldiği bu mübarek geceni kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.
  • 11
    Berat Kandili mesajları 2022! Kısa, uzun, resimli, ayetli ve dualı 'Berat Kandiliniz Mübarek Olsun' mesajları, En güzel Berat Kandili mesajları ve sözleri

    Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

    Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Kandiliniz mübarek olsun.
  • 12
    Berat Kandili mesajları 2022! Kısa, uzun, resimli, ayetli ve dualı 'Berat Kandiliniz Mübarek Olsun' mesajları, En güzel Berat Kandili mesajları ve sözleri

    Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildigince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

    Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller.
  • 13
    Berat Kandili mesajları 2022! Kısa, uzun, resimli, ayetli ve dualı 'Berat Kandiliniz Mübarek Olsun' mesajları, En güzel Berat Kandili mesajları ve sözleri
  • 14
    Berat Kandili mesajları 2022! Kısa, uzun, resimli, ayetli ve dualı 'Berat Kandiliniz Mübarek Olsun' mesajları, En güzel Berat Kandili mesajları ve sözleri
  • 15
    Berat Kandili mesajları 2022! Kısa, uzun, resimli, ayetli ve dualı 'Berat Kandiliniz Mübarek Olsun' mesajları, En güzel Berat Kandili mesajları ve sözleri
  • 16
    Berat Kandili mesajları 2022! Kısa, uzun, resimli, ayetli ve dualı 'Berat Kandiliniz Mübarek Olsun' mesajları, En güzel Berat Kandili mesajları ve sözleri
  • 17
    Berat Kandili mesajları 2022! Kısa, uzun, resimli, ayetli ve dualı 'Berat Kandiliniz Mübarek Olsun' mesajları, En güzel Berat Kandili mesajları ve sözleri
  • 18
    Berat Kandili mesajları 2022! Kısa, uzun, resimli, ayetli ve dualı 'Berat Kandiliniz Mübarek Olsun' mesajları, En güzel Berat Kandili mesajları ve sözleri
  • 19
    Berat Kandili mesajları 2022! Kısa, uzun, resimli, ayetli ve dualı 'Berat Kandiliniz Mübarek Olsun' mesajları, En güzel Berat Kandili mesajları ve sözleri
  • 20
    Berat Kandili mesajları 2022! Kısa, uzun, resimli, ayetli ve dualı 'Berat Kandiliniz Mübarek Olsun' mesajları, En güzel Berat Kandili mesajları ve sözleri
  • 21
    Berat Kandili mesajları 2022! Kısa, uzun, resimli, ayetli ve dualı 'Berat Kandiliniz Mübarek Olsun' mesajları, En güzel Berat Kandili mesajları ve sözleri
  • 22
    Berat Kandili mesajları 2022! Kısa, uzun, resimli, ayetli ve dualı 'Berat Kandiliniz Mübarek Olsun' mesajları, En güzel Berat Kandili mesajları ve sözleri
  • 23
    Berat Kandili mesajları 2022! Kısa, uzun, resimli, ayetli ve dualı 'Berat Kandiliniz Mübarek Olsun' mesajları, En güzel Berat Kandili mesajları ve sözleri
  • 24
    Berat Kandili mesajları 2022! Kısa, uzun, resimli, ayetli ve dualı 'Berat Kandiliniz Mübarek Olsun' mesajları, En güzel Berat Kandili mesajları ve sözleri
  • 25
    Berat Kandili mesajları 2022! Kısa, uzun, resimli, ayetli ve dualı 'Berat Kandiliniz Mübarek Olsun' mesajları, En güzel Berat Kandili mesajları ve sözleri
  • 26
    Berat Kandili mesajları 2022! Kısa, uzun, resimli, ayetli ve dualı 'Berat Kandiliniz Mübarek Olsun' mesajları, En güzel Berat Kandili mesajları ve sözleri
  • 27
    Berat Kandili mesajları 2022! Kısa, uzun, resimli, ayetli ve dualı 'Berat Kandiliniz Mübarek Olsun' mesajları, En güzel Berat Kandili mesajları ve sözleri
  • 28
    Berat Kandili mesajları 2022! Kısa, uzun, resimli, ayetli ve dualı 'Berat Kandiliniz Mübarek Olsun' mesajları, En güzel Berat Kandili mesajları ve sözleri
  • 29
    Berat Kandili mesajları 2022! Kısa, uzun, resimli, ayetli ve dualı 'Berat Kandiliniz Mübarek Olsun' mesajları, En güzel Berat Kandili mesajları ve sözleri
  • 30
    Berat Kandili mesajları 2022! Kısa, uzun, resimli, ayetli ve dualı 'Berat Kandiliniz Mübarek Olsun' mesajları, En güzel Berat Kandili mesajları ve sözleri
  • 31
    Berat Kandili mesajları 2022! Kısa, uzun, resimli, ayetli ve dualı 'Berat Kandiliniz Mübarek Olsun' mesajları, En güzel Berat Kandili mesajları ve sözleri
  • 32
    Berat Kandili mesajları 2022! Kısa, uzun, resimli, ayetli ve dualı 'Berat Kandiliniz Mübarek Olsun' mesajları, En güzel Berat Kandili mesajları ve sözleri
  • 33
    Berat Kandili mesajları 2022! Kısa, uzun, resimli, ayetli ve dualı 'Berat Kandiliniz Mübarek Olsun' mesajları, En güzel Berat Kandili mesajları ve sözleri
  • 34
    Berat Kandili mesajları 2022! Kısa, uzun, resimli, ayetli ve dualı 'Berat Kandiliniz Mübarek Olsun' mesajları, En güzel Berat Kandili mesajları ve sözleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.