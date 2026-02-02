BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2026

Ya Rabbi, bu mübarek gecede dualarımızı kabul eyle. Yüreğimizi imanla doldur, gözyaşlarımızı affet. Merhametinle bizi kuşat, affına sığınıyoruz.

Rabbim, bu mübarek Berat Kandili'nde yollarımızı aydınlat, kalplerimizi sıcacık kıl. Yalvarışlarımızı yüceler, tövbelerimizi kabul et. Affet bizi, merhametinle sar bizi.

Allah'ım gönlümüzde olanı hakkımızda hayırlı eyle, hakkımızda hayırlı olana gönlümüzü razı eyle! (Amin) Hayırlı Kandiller.

Ey Rabbimiz! Bizlere dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle azabından muhafaza eyle. ( Bakara 201) Amin! Selam ve dua ile Berat Kandiliniz kutlu olsun.

Berat Kandiliniz mübarek olsun. Dualarınızın kabul olması dileğiyle, hayırlı geceler dilerim.

Kandiliniz mübarek olsun. Bu gece dualarınızın, kalplerinizin ve evinizin nur ile dolduğu bir gece olsun.

Berat Kandiliniz mübarek olsun. Geçmişinizden gelen hataları affetme, geleceğe dair güzel dualar etme ve kendinizi yenileme fırsatı bulduğunuz bir gece olsun.

Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun. Rabbimizin rahmet ve mağfiretine ulaştığınız bir gece olsun.

Gönülleriniz ferah, yüzleriniz mutlu, dualarınız kabul olsun. Hayırlı kandiller!

Ruhunuzun aydınlanacağı, yüzünüzün güleceği bir kandil olsun. İyi kandiller!