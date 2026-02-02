Berat Kandili mesajları 2026: En güzel, resimli, anlamlı, dualı ve hadisli hayırlı kandiller mesajları
Berat Kandili için heyecanlı bekleyiş sürerken, resimli kandil mesajları gündemdeki yerini aldı. İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip olan bu mübarek gecede, namaz kılınır, dua edilir, Kuran okunur ve tövbe edilir. Geleneksel olarak yüz yüze yapılan kandil tebrikleri, günümüzde büyük ölçüde telefon ve dijital platformlara taşınmış durumda. Bu bağlamda en güzel, resimli Berat Kandili mesajları günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. WhatsApp, SMS, Instagram ve Facebook gibi sosyal mecralar üzerinden birbirinize gönderebileceğiniz 'en güzel, resimli, anlamlı, dualı, ayetli ve hadisli Berat Kandili mesajlarını haberimizde derledik. İşte 2026 en anlamlı 'Hayırlı Kandiller mesajları'
BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2026
Ya Rabbi, bu mübarek gecede dualarımızı kabul eyle. Yüreğimizi imanla doldur, gözyaşlarımızı affet. Merhametinle bizi kuşat, affına sığınıyoruz.
Rabbim, bu mübarek Berat Kandili'nde yollarımızı aydınlat, kalplerimizi sıcacık kıl. Yalvarışlarımızı yüceler, tövbelerimizi kabul et. Affet bizi, merhametinle sar bizi.
Allah'ım gönlümüzde olanı hakkımızda hayırlı eyle, hakkımızda hayırlı olana gönlümüzü razı eyle! (Amin) Hayırlı Kandiller.
Ey Rabbimiz! Bizlere dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle azabından muhafaza eyle. ( Bakara 201) Amin! Selam ve dua ile Berat Kandiliniz kutlu olsun.
Berat Kandiliniz mübarek olsun. Dualarınızın kabul olması dileğiyle, hayırlı geceler dilerim.
Kandiliniz mübarek olsun. Bu gece dualarınızın, kalplerinizin ve evinizin nur ile dolduğu bir gece olsun.
Berat Kandiliniz mübarek olsun. Geçmişinizden gelen hataları affetme, geleceğe dair güzel dualar etme ve kendinizi yenileme fırsatı bulduğunuz bir gece olsun.
Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun. Rabbimizin rahmet ve mağfiretine ulaştığınız bir gece olsun.
Gönülleriniz ferah, yüzleriniz mutlu, dualarınız kabul olsun. Hayırlı kandiller!
Ruhunuzun aydınlanacağı, yüzünüzün güleceği bir kandil olsun. İyi kandiller!
Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle.(İbrahim 40) Berat Kandimizi mübarek olsun.
Berat Kandili'nde yapılan duaların, yüreklerimize huzur getirmesini dilerim.
Bu gece dualarımızın, tövbelerimizin kabul olduğu mübarek bir gece. Berat Kandiliniz kutlu olsun.
Berat Kandiliniz mübarek olsun. Yüce Allah dualarınızı kabul etsin, kalplerinize huzur versin, evlerinize bereket getirsin.
Kandiliniz mübarek olsun. Yapılan duaların, edilen ibadetlerin kabul olduğu, manevi huzurun zirveye ulaştığı bir gece dilerim.
Berat Kandiliniz mübarek olsun. Rabbimiz dualarımızı kabul etsin, hatalarımızı affetsin, kalplerimize nur, yüzlerimize tebessüm versin.
Kandiliniz mübarek olsun. Rabbimizin rahmetinden, mağfiretinden ve bereketinden bol bol nasibimiz olsun.
Rabbimizden af dileyerek geçirdiğimiz bu mübarek gecede, dualarımızın kabul olmasını dilerim. Berat Kandiliniz mübarek olsun.
Günahlarımızın affedildiği, dualarımızın kabul olduğu bir gece olsun. Berat Kandiliniz kutlu olsun.
Berat Kandiliniz mübarek olsun. Dualarınızın, tövbelerinizin, samimi dualarınızın kabul olduğu bir gece geçirmeniz dileğiyle.
Kandiliniz mübarek olsun. Yüce Allah, dualarınızı kabul etsin, gönlünüze huzur, yüzünüze tebessüm versin.
Hayırlı kandiller. Dualarınızın kabul olması, gönlünüzden geçen dileklerin gerçekleşmesi dileğiyle.
Kandiliniz mübarek olsun. Rabbim dualarınızı kabul etsin, yolunuzu aydınlatsın, yüzünüzü güldürsün.
Hayırlı kandiller. Rabbimizin rahmetinden ve mağfiretinden bol bol nasibimiz olsun.
Geçmişinizi temizleyen, geleceğinizi aydınlatan dualarınızın kabul olması dileğiyle, Berat Kandiliniz mübarek olsun.
RESİMLİ KANDİL MESAJLARI
Bu gece berat gecesi… Dua edelim… Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız affolsun. İyi kandiller.
Ey Yüce Rabbimiz! Evlerimizden bereketi, dillerimizden duayı, kaplerimizden imanı, hayatımızdan Resulünün sünnetini ve sevgisini eksik etme (Amin). Hayırlı Kandiller.
Kandiliniz mübarek olsun. Dualarınızın, tövbelerinizin kabul olduğu, huzur dolu bir gece geçirmeniz dileğiyle.
Hayırlı kandiller. Yüce Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun, dualarınızı kabul etsin.
Kandiliniz mübarek olsun. Kalpleriniz nur, evleriniz huzur dolsun, dualarınızın karşılığı bol olsun.
Hayırlı kandiller. Rabbimizin lütfuyla aydınlanan bir yolculuk geçirmeniz dileğiyle.
Kandiliniz mübarek olsun. Yüce Allah'ın rahmetiyle, sevgisiyle dolu bir gece geçirmeniz dileğiyle.
Hayırlı kandiller. Dualarınızın, niyetlerinizin kabul olduğu mübarek bir gece geçirmeniz dileğiyle.
Berat Kandiliniz mübarek olsun, Allah'ın rahmeti ve mağfireti üzerinize olsun..
Kalplerimizi gösterişten ve iki yüzlülükten muhafaza buyur ya Rabbi! Her hal ve tavrımızı rızan istikametinde eyle. Niyetlerimizi ihlaslı kıl ve bize lütfettiğin bütün şeylerde de bereket ihsan eyle ya Rabbi! Hayırlı nurlu kandiller.
Tüm İslam aleminin Berat Kandili mübarek olsun, huzur ve bereket sizinle olsun.
Dualarınızın, dileklerinizin ve hayallerinizin gerçekleştiği bir kandil geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı kandiller!
Berat Kandili'nde yapılan duaların kabul olması dileğiyle, hayırlı geceler dilerim.
BERAT KANDİLİMİZ MÜBAREK OLSUN SÖZLERİ
Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, ana babamı ve inananları bağışla. (İbrahim 41) Berat Kandiliniz Hayırlı Olsun.
Hayırlı Berat Kandili. Dualarınızın, tövbelerinizin kabul olduğu, manevi yükselişlerin yaşandığı bir gece dilerim.
Berat Kandiliniz mübarek olsun. Yüce Rabbimiz, dualarınızı ve niyetlerinizi kabul eylesin, yollarınızı aydınlatsın."
Hayırlı Berat Kandilleri. Yüce Allah'ın rahmetiyle dolu, dualarınızın kabul olduğu bir gece geçirmeniz dileğiyle.
Berat Kandiliniz mübarek olsun. Rabbimizin lütfu ve merhametiyle aydınlanan bir gece geçirmeniz dileğiyle.
Hayırlı Berat Kandili. Yüce Allah dualarınızı kabul eylesin, kalplerinizi huzur ve mutlulukla doldursun.
Berat Kandiliniz mübarek olsun. Dualarınızın, niyetlerinizin ve tövbelerinizin kabul olduğu bir gece geçirmeniz dileğiyle.
Her sabah güneşle doğan umutlar, her yeni bahar ile tazelenen mutluluklar ve açan her yeni çiçekte gizlenen güzellikler sizinle olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun.
Berat Kandili, geçmişin muhasebesini yapmanın, hatalarımızı affettirmenin ve geleceğe umutla bakmanın önemli bir fırsatıdır. Dualarımızın ve tövbelerimizin kabul olduğu bir gece geçirmeniz dileğiyle.
Berat Kandili, yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretinin bol bol ihsan edildiği, duaların en samimi şekilde kabul olduğu müstesna bir gecedir. Bu gece, kalplerimizin dönüşüme uğradığı, manevi yükselişlerin yaşandığı bir ana tanıklık etmek dileğiyle.
Berat Kandili, geçmişin yükünü hafifletmenin, hatalarımızı affettirmenin ve yeni bir başlangıca adım atmanın zamanıdır. Dualarımızın ve niyetlerimizin kabul olduğu bu mübarek gecede, Rabbimizin rahmetiyle aydınlanan yollar dilerim.
Ya Rabbi! Bizleri büyük-küçük hatalardan, emirlerine karşı isyan kokan tavır ve davranışlardan arındır. (Amin) Hayırlı kandiller.
Berat Kandilinde hayırlı dualarla geçmişe dönüp, geleceğe umutla bakmanın, hatalarımızı affettirmenin ve yeniden doğmanın müjdesini alırız. Berat Kandiliniz mübarek olsun.
Berat Kandili, kalplerimizin arınması ve ruhumuzun aydınlanması için bir fırsattır. Dualarımızın kabul olduğu bu mübarek gecede, geçmişin hatasız, geleceğin umut dolu olması dileğiyle.
Berat Kandilinde yüce Allah'ın affına sığınır, dualarımızı yükseltiriz. Geçmişteki hatalarımızdan ders alarak, geleceğe umutla bakmanın müjdesini yaşarız. Rabbimizin rahmeti üzerimize olsun.
Berat Kandilinde, kalplerimizi temizlemenin, gönüllerimizi yumuşatmanın, affetmenin ve affedilmenin huzurunu yaşarız. Dualarımızın, tövbelerimizin kabul olduğu bu mübarek gecede, Rabbimizin rahmetiyle dolu bir gün dilerim.
Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, kandilin mübarek olsun.
Berat Kandili, kalplerin yumuşadığı, duaların kabul olduğu, affın ve mağfiretin coştuğu müstesna bir gecedir. Bu gece, geçmişteki hatalarımızı affettirip, geleceğe umutla bakmanın müjdesini taşır. Berat Kandiliniz mübarek olsun."
Berat Kandili, geçmişin hesabını vermenin, hatalarımızı affettirmenin ve Rabbimizin rahmetine sığınmanın mümkün olduğu bir fırsattır. Bu gece, duaların en samimi şekilde kabul olduğu, kalplerin birleştiği mübarek bir zaman dilimidir. Hayırlı kandiller dilerim.
Berat Kandili, tövbelerin kabul olduğu, duaların en yüksek seviyede değer gördüğü, kalplerin yumuşadığı müstesna bir gecedir. Bu gece, Rabbimizin rahmet ve mağfiretinin sonsuzluğunu tecrübe ettiğimiz, manevi huzurun doruklarına ulaştığımız bir zaman dilimidir. Berat Kandiliniz mübarek olsun.
ANLAMLI BERAT KANDİLİ MESAJLARI
Ey Rabbim, bu kutsal Berat Kandili'nde dualarımızı kabul eyle. Yaralarımıza merhem ol, kederlerimize derman ol. Kalplerimize huzur, yüreklerimize sevinç ver ve dualarımızı kabul et.
Ruhunuzun aydınlığına, kalbinizin huzuruna ve yüzünüzün tebessümüne vesile olsun. Hayırlı kandiller!
Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun. Hayırlı kandiller!
Berat Kandiliniz mübarek olsun, dualarınızın kabul olması dileğiyle.
Dualarınızın, dileklerinizin ve hayallerinizin gerçekleştiği bir Berat Kandili geçirmeniz dileğiyle, mübarek olsun.
Ruhunuzun aydınlığına, yüreğinizin huzuruna vesile olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun.
Rabbim dualarınızı kabul etsin, kalplerinize huzur versin. Berat Kandiliniz mübarek olsun.
Rabbim dualarımızı kabul etsin, yüreklerimizi aydınlatsın. Hayırlı kandiller!
Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun. İyi kandiller dilerim.
Bu mübarek gecede dualarınızın ve niyetlerinizin Allah katında kabul olması dileğiyle, Berat Kandiliniz mübarek olsun.
Berat Kandiliniz mübarek olsun, kalplerimizin nur, yüzlerimizin tebessümle dolduğu bir gece geçirmeniz dileğiyle.
Yüreğinizdeki tüm güzelliklerin, gecenin bereketiyle daha da artmasını dilerim. Hayırlı kandiller!
Dualarınızın, gönüllerinizin ve yüzlerinizin nur dolduğu bir kandil geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı kandiller!
Gönül dünyanıza mutluluk, yüzünüze huzur, evinize bereket getiren bir kandil olsun. Hayırlı kandiller!
Bu mübarek gecede, tüm dualarınızın ve niyetlerinizin kabul olması dileğiyle, Berat Kandiliniz mübarek olsun.
Dili Bismillah olanın işi yarım kalmaz, sözü İnşallah olanın planı bozulmaz. Gözü Maşallah olanın içi kararmaz. Zikri Subhanallah olanın eksiği olmaz. Şükrü Elhamdulillah olanın rızkı azalmaz. Anahtarı iman olanın açamayacağı kapı olmaz. Berat Kandiliniz Mübarek olsun.
Yüce Rabbim, bu mübarek Berat Kandili'nde dualarımızı kabul buyursun. Yaralarımızı sarıp, kalplerimize huzur versin. İçimizdeki karanlıkları aydınlatsın. Dualarımız, gözyaşlarımızla yüksün bugün, affına sığınırız.
Rabbimizin rahmeti ve mağfiretiyle dolu bir Berat Kandili geçirmeniz dileğiyle. İyi Kandiller.
Gönül dünyanızı aydınlatan, dualarınızı kabul eden bir kandil geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı kandiller!
Rahmet ve mağfiret mevsimi olan bu mübarek kandilde, dualarınızın geri çevrilmediği bir gece geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı kandiller!
RESİMLİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI
Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, mübarek günler vardır, Beraberce kutlamak için…
Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun. İyi kandiller dilerim.
Berat Kandiliniz mübarek olsun, geçmişinizi temizleyen ve geleceğinizi aydınlatan dualarınızın kabul olması dileğiyle.
Ruhunuzun ferahlanacağı, dualarınızın kabul edileceği bir kandil geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı kandiller!
Sevdiklerinizle birlikte huzurlu, mutlu ve dualarınızın kabul olduğu bir kandil geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı kandiller!
Geçmişin yükünü üzerinizden atmanın ve geleceğe umutla bakmanın zamanı geldi. Berat Kandiliniz mübarek olsun, dualarınız kabul olsun.
Berat Kandili, geçmişin hesaplaşması ve geleceğin umuduyla dolu bir gecedir. Rabbimizin rahmeti ve mağfireti üzerinize olsun.
Gecenin karanlığından doğan bu mübarek kandilde, aydınlık yüzünüzle dualarınızı Allah'a sunun. Berat Kandiliniz mübarek olsun.
Yüreklerimizin huzurla dolacağı, dualarımızın kabul olacağı bir Berat Kandili geçirmeniz dileğiyle. Rabbim tüm dualarınızı kabul etsin.
Berat Kandili, geçmişin izlerini silip, geleceğe umutla bakmanın zamanıdır. Rabbim tüm dualarınızı kabul etsin, hayırlara vesile olsun.
Geçmişin pişmanlıklarıyla değil, geleceğin umutlarıyla dolu bir Berat Kandili geçirmeniz dileğiyle. Dualarınızın kabul olması temennisiyle...
Rabbimizin rahmeti ve mağfireti üzerinize olsun. Geçmişin hatalarını silen, geleceğe umutla baktıran bir Berat Kandili geçirmeniz dileğiyle.
Günahlarınızdan arınarak, geleceğe umutla bakmanız dileğiyle. Berat Kandiliniz mübarek olsun, dualarınız kabul olsun.