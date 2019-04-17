Müslüman vatandaşlar 2019 yılına girilmesiyle birlikte ilk olarak Regaip ve ardından Miraç Kandili'ni eda ettiler. Nisan ayında dualar ve yapılacak ibadetler ile Berat Kandili'nin feyzini almak istayen vatandaşlar Berak Kandili ne zaman? sorusunu merak etmeye başladı. İşte, 2019 Diyanet Dini günler takvimi...

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2019?

Şaban ayının 14. gününde idrak edilen Berat Kandili, miladi takvime göre bu sene 19 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Ramazan ayı ise 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü başlayacak.

BERAT KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v),en çok Şaban ayında, özellikle Berat gecesinin yaklaştığı günlerde nafile oruç tutmuş ve bunun sebebini soranlara, "Ameller, bu ayda âlemlerin Rabb'ı yüce Allah'a arz edilir. Ben de amellerimin oruçlu iken Allah'a arzedilmesini isterim" cevabını vermiştir.

Yüce Allah, Duhan Suresinde; "Apaçık kitaba yemin olsun ki, Biz Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. Biz, gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir..." buyurmuştur. Ayette geçen, "mübarek gece"den maksat; Berat veya Kadir gecesidir.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v),"Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve; "tevbe eden yok mu! Onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim, hastalığından şifa isteyen yok mu ona şifa vereyim. Yok mu şunu isteyen yok mu bunu isteyen" der. Bu durum, sabaha kadar devam eder" buyurmuştur.

2019 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ