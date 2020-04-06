Müslüman vatandaşlar 2020 yılına girilmesiyle birlikte ilk olarak Regaip ve ardından Miraç Kandili'ni eda ettiler. Nisan ayında dualar ve yapılacak ibadetler ile Berat Kandili'nin feyzini almak isteyen vatandaşlar Berat Kandili ne zaman? sorusunu merak etmeye başladı. İşte, 2020 Diyanet Dini günler takvimi...

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2020?

Şaban ayının 14. gününde idrak edilen Berat Kandili, miladi takvime göre bu sene 7 Nisan Salı gününe denk geliyor. Ramazan ayı ise 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayacak.

BERAT KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v),en çok Şaban ayında, özellikle Berat gecesinin yaklaştığı günlerde nafile oruç tutmuş ve bunun sebebini soranlara, "Ameller, bu ayda âlemlerin Rabb'ı yüce Allah'a arz edilir. Ben de amellerimin oruçlu iken Allah'a arzedilmesini isterim" cevabını vermiştir.

Yüce Allah, Duhan Suresinde; "Apaçık kitaba yemin olsun ki, Biz Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. Biz, gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir..." buyurmuştur. Ayette geçen, "mübarek gece"den maksat; Berat veya Kadir gecesidir.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v),"Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve; "tevbe eden yok mu! Onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim, hastalığından şifa isteyen yok mu ona şifa vereyim. Yok mu şunu isteyen yok mu bunu isteyen" der. Bu durum, sabaha kadar devam eder" buyurmuştur.

2020 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ