Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti - DENİZLİ

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DenizliDenizli Berberler Kuaförler Güzellik Salonları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı İdris Ağılönü tüm üye işyerlerinde dezenfeksiyon işlemlerinin sürekli yapıldığını, sosyal mesafe gözeterek müşteri kabul edildiğini söyledi.Berber işletmecisi Sinan Kaygın (36) ilk işi günü olmasına rağmen yoğunluğun fazla olduğunu anlatarak, "Randevu usulü müşterilerimize hizmet veriyoruz. Sosyal mesafe kurallarına uyuyoruz. Hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. En erken hafta sonuna sıra verebiliyorum." diye konuştu.Müşterilerden Murat Turgay ise 4 gün önceden tıraş sırasını aldığını belirterek, "Geldim, tıraşımı olduğum için çok mutluyum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Berberim tek kullanımlık malzemeleri kullandı." dedi.