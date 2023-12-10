Bereket, şans ve huzur getiren kokina çiçeği: Yılbaşı çiçeği kokinanın anlamı ve özelliği nedir?

Kırmızı tomurcukları ve yeşil yaprakları ile kokina çiçeği adını Yunanca 'kırmızı' anlamına gelen 'kokino'dan alır. Yılbaşının sevilen sembollerinden birisi olan kokina çiçeğinin ana vatanı Güney Avrupa olarak bilinir. Ayrıca İran ve Akdeniz civarında yetiştiği de görülüyor. Tüm dünyada yılbaşını simgeleyen bu özel çiçeğin kırmızı meyvesine ise "Silcan" deniyor.

Aralık ayında yetişen bitki iğne gibi yaprakları ve kırmızı taneleri ile hoş bir görünüm oluşturur. Kokina tarih boyunca eski İstanbul Rumları tarafından yeni yıl süslemesi olarak kullanılmış ve günümüze kadar gelmiştir.

3 Şurada Paylaş!









ŞANS GETİRECEĞİNE İNANILIR

Efsanelere göre eve alınan kokina çiçeği mutluluk, huzur ve şans getirir. Bu nedenle yılbaşının en gözde sembollerinden birisi olması şaşırtıcı değildir.

Bir başka rivayete göre ise bir eve yılbaşında alınan kokina çiçeği, ertesi yıla kadar bozulmadan ve renklerini solmadan aynı şekilde duruyorsa, o kişinin yeni bir eve taşınacağı söylenir.