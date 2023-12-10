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        Haberler Yaşam Bereket, şans ve huzur getiren kokina çiçeği: Yılbaşı çiçeği kokinanın anlamı ve özelliği nedir?

        Bereket, şans ve huzur getiren kokina çiçeği: Yılbaşı çiçeği kokinanın anlamı ve özelliği nedir?

        Yılbaşının renkli simgelerinden birisi olan kokina çiçeği tezgahlarda yerini aldı. Her yıl evleri süsleyen kokina çiçeğinin bilinmeyen pek çok anlamı var. Peki yılbaşının simgesi olan kokina çiçeği ne anlama gelir ve özelliği nedir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2023 - 13:28 Güncelleme: 10.12.2023 - 13:28
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        KOKİNA ÇİÇEĞİNİN ANLAMI VE ÖZELLİĞİ NEDİR?

        Kırmızı tomurcukları ve yeşil yaprakları ile kokina çiçeği adını Yunanca 'kırmızı' anlamına gelen 'kokino'dan alır. Yılbaşının sevilen sembollerinden birisi olan kokina çiçeğinin ana vatanı Güney Avrupa olarak bilinir. Ayrıca İran ve Akdeniz civarında yetiştiği de görülüyor. Tüm dünyada yılbaşını simgeleyen bu özel çiçeğin kırmızı meyvesine ise "Silcan" deniyor.

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        Aralık ayında yetişen bitki iğne gibi yaprakları ve kırmızı taneleri ile hoş bir görünüm oluşturur. Kokina tarih boyunca eski İstanbul Rumları tarafından yeni yıl süslemesi olarak kullanılmış ve günümüze kadar gelmiştir.

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        ŞANS GETİRECEĞİNE İNANILIR

        Efsanelere göre eve alınan kokina çiçeği mutluluk, huzur ve şans getirir. Bu nedenle yılbaşının en gözde sembollerinden birisi olması şaşırtıcı değildir.

        Bir başka rivayete göre ise bir eve yılbaşında alınan kokina çiçeği, ertesi yıla kadar bozulmadan ve renklerini solmadan aynı şekilde duruyorsa, o kişinin yeni bir eve taşınacağı söylenir.

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        Akdeniz iklimine özgü ormanlık alanlarda kendiliğinden yetişen kokina çiçeği alternatif tıpta ilaç olarak kullanılır. Efsanelere göre çok faydalı olan kokina çiçeğini yılın ilk günü evin girişine asarak şansı artırmış olursunuz. Küçük kırmızı tohumlardan oluşan bu çiçek, mayhoş bir koku yayar. Eski Romalılar, kokina çiçeğinin şehirlerin giriş kapısına tahıl ambarlarına asarlardı.

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        KOKİNA ÇİÇEĞİNE NASIL BAKILIR?

        Evinizde bulunan kokina çiçeklerini oda sıcaklığında tutmanız gerekir. Daha sıcak veya soğuk ortamlarda çürümeye başlar. Yaz aylarında kokina çiçeğini haftada iki kez, kış aylarında ise bir kez sulamanız yeterlidir. Çok fazla su dökmek kökleri çürütebilir, su seviyesini ayarlamaya özen gösterin. Kokina kuşkonmazgiller ailesine aittir. Güneş ışığını sevmez ve gölgede daha rahat büyürler.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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