Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bereketin 3 bin yıllık simgesi: İvriz Kaya Anıtı

AA

Konya'nın Halkapınar ilçesindeki yaklaşık 3 bin yıllık Hitit mirası "İvriz Kaya Anıtı", dünyanın ilk tarım anıtı olarak, doğal güzelliklerin arasında bereketi simgeliyor

Bereketin simgesi: İvriz Kaya Anıtı

Konya'nın Halkapınar ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Geç Hitit dönemine ait ''İvriz Kaya Anıtı'', yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. 

AA'nın haberine göre, geçmişte Evliya Çelebi ve Katip Çelebi tarafından da varlığı ve öneminden bahsedilen anıtın UNESCO tarafından kalıcı listeye alınmasıyla dünyada yankı uyandırması bekleniyor.

KONYA OVASI'NIN ETRAFI HİTİT ANITLARIYLA DONATILMIŞTIR

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bahar, anıtın Halkapınar ve Ereğli ilçeleri arasında yer aldığını söyledi.

Konya'nın Hitit anıtlarının en çok bulunduğu şehirlerden biri olduğunu dile getiren Bahar, "Konya Ovası'nın etrafı Hitit anıtlarıyla donatılmıştır çünkü Konya, Hititlerin de buğday ambarıydı. Hititlerin ovaya su veren bütün su kaynaklarını anıtlaştırdığı görülebilir. Bu nedenle Hitit tarihi bakımından Konya'nın önemi yüksek" diye konuştu.

Hititlerin Anadolu'da 200 yıl süren bir imparatorluk kurduklarını anlatan Bahar, şöyle devam etti: "Milattan önce 1200'lü yıllarda 'Ege göçleri' diye bir kavimler göçü oldu ve Hitit İmparatorluğu yıkıldı. Göçler sonucunda Orta Anadolu'da siyasi boşluk ortaya çıktı, yeni krallıklar kuruldu. Bunlara Geç Hitit Krallıkları diyoruz. Bu krallıklardan birisi de Niğde'nin Kemerhisar mevkisinde, o zamanki adıyla Tuvana'da kurulan Tuvana Krallığı'ydı. Tuvana Krallığı'nın batı sınırları Konya'ya kadar uzanıyordu. Tuvana krallarından Warpalawas, Bolkar Dağları'ndan gelen ve Ereğli Ovası'nı sulayan bu su kaynağını görüyor. Bağ ve bahçelerin içerisine Luvi tanrısı Tarhundas'ın resmedildiği bu anıtı yaptırıyor. Fırtına ve bereket tanrılarına o dönem Tarhundas diyorlardı."

KONYA OVASI BAŞAKLA, DAĞLIK KESİMİ ÜZÜMLE SİMGELENİR

Anıtın milattan önce 730'lu yıllarda yaptırıldığına işaret eden Bahar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaklaşık 3 bin yıllık bir anıt. Resimde fırtına tanrısı elinde başak ve üzüm salkımı bulunduruyor. Bu aynı zamanda Konya'nın da simgelerinden. Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya'daki anıtında da elinde başak tuttuğunu görüyoruz, daha önceki Roma kabartmalarında da bununla sıkça karşılaşırız. Konya Ovası başakla, dağlık kesimi üzümle simgelenir. Burada Kral Warpalawas, Tarhundas'a dua eder durumda resmedilmiş. Kendisini daha küçük resmetmiş. Kralın kıyafetleri, o dönemi etkileyen Arami kıyafetleri ama Tarhundas'ın kıyafetlerine baktığınızda Hitit etkisinin sürdüğünü görüyoruz."

DÜNYA MİRASI GEÇİCİ LİSTESİNDE

Bahar, anıtın bulunduğu alanın "İvriz Kültürel Peyzajı" adıyla 2017 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alındığını hatırlattı.

Kararın, bölgenin tanıtımı için önemine değinen Bahar, "Burası mutlaka görülmesi gereken bir yer. Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesine kabul edildiğinde dünya daha iyi tanıyacak, ziyaretler daha da artacaktır. Toplumumuz da tarihimize, kültürümüze daha fazla sahip çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

2019 Ramazan Bayramı tatil yerleri ve otelleri
YAŞAMBayram tatilinin en güzel adresleri
İftar menüleri 27 Mayıs 2019! Bugün ne pişirsem?
YAŞAMBugün ne pişirsem?
Nemrut Dağı bayram tatilinde konuklarını bekliyor
YAŞAMGüneşin en güzel izlendiği yer!
Erzincan'ın 'yüzen adaları' ziyaretçilerini bekliyor
YAŞAMErzincan'ın bu adaları yüzüyor!
Bingöl’ün gizli hazinesi: Pargasur Şelalesi
YAŞAMBingöl’ün gizli hazinesi!
Doğu Ekspresi ile baharda yolculuk bir başka güzel
YAŞAMDoğu Ekspresi baharda ayrı güzel
Malezya'nın geleneksel ramazan yemeği bubur lambuk
YAŞAMTarifi 70 yıldır değişmeyen lezzet!
Bu hafta burçları neler bekliyor? 27 Mayıs - 2 Haziran haftalık burç yorumunuz
YAŞAMBu hafta burçları neler bekliyor?
Günlük burç yorumları (27 Mayıs 2019 Pazartesi)
YAŞAMYıldızınız bugün ne söylüyor?
Yaz tatili severler buraya! Tatilde gidilebilecek en güzel beach ve clublar
YAŞAMİşte tatil için alternatif beach ve club'lar...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X