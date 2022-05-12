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Beren Gençalp'in ablasının güzelliği hayran bıraktı

Ekranların çocuk oyuncusu Beren Gençalp'in ablası Beyza Gençalp, güzelliğiyle dikkat çekti. Ablası ile çekilen fotoğrafını paylaşan 11 yaşındaki Gençalp'in karesi, kısa sürede yoğun ilgi gördü

HABERTURK.COM
  • Beren Gençalp'in ablası Beyza Gençalp'in güzelliği hayran bıraktı

    Beren Gençalp, ilk dizisinde geçtiğimiz yıl final yapan, başrollerinde Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'in yer aldığı 'Sefirin Kızı' adlı dizide canlandırdığı 'Melek' karakteriyle adını duyurmuştu.
  • Beren Gençalp'in ablası Beyza Gençalp'in güzelliği hayran bıraktı

    Bir yandan okuluna devam eden bir yandan da oyunculuk kariyerini sürdüren 11 yaşındaki Gençalp, ablası Beyza Gençalp ile objektif karşısına geçti. Ablasıyla birlikte çekildiği fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Beren Gençalp'in karesi, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. 
  • Beren Gençalp'in ablası Beyza Gençalp'in güzelliği hayran bıraktı

    Dizi çekimlerinde de kardeşini bir an olsun yalnız bırakmayan Beyza Gençalp, güzelliği ile dikkat çekti.
  • Beren Gençalp'in ablası Beyza Gençalp'in güzelliği hayran bıraktı

    Onlar televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri... Her adımları takip ediliyor. Zaman zaman aileleri de merak konusu oluyor. Bazılarının kardeşlerine göre çok farklı bir hayatları var... Bazıları da onların izinden giderek kardeşleriyle aynı sektörde boy gösteriyor...
  • Beren Gençalp'in ablası Beyza Gençalp'in güzelliği hayran bıraktı

    Son olarak final yapan 'Sefirin Kızı' adlı diziyle izleyicisinin karşısına çıkan Engin Akyürek'in kardeşi Eren Akyürek ile yan yana olduğu bir fotoğraf ünlü oyuncunun hayranları tarafından paylaşılmıştı. Ağabey ve kardeşin birbirine benzerliği dikkatlerden kaçmadı.
  • Beren Gençalp'in ablası Beyza Gençalp'in güzelliği hayran bıraktı

    Aras Bulut İynemli’nin ağabeyi de ünlü bir isim. Orçun İynemli kardeşi kadar göz önünde bulunmasa da tiyatro ve dublaj camiasında adından söz ettiren isimlerden.
  • Beren Gençalp'in ablası Beyza Gençalp'in güzelliği hayran bıraktı

    Türk sinemasının efsane ismi Bilal İnci’nin torunları olan Ayça ve Ayçin İnci de ünlü kardeşlerden. Ayça, Ayçin’den 2 yaş büyük. İkisi de kamera önünde başarılarıyla söz ediyorlar.
  • Beren Gençalp'in ablası Beyza Gençalp'in güzelliği hayran bıraktı

    Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın ağabeyi de kendisi gibi ünlü bir isim. Senarist ve yazar Can Yılmaz'ın; dizi yazarlığı, skeç, tiyatro gibi birçok projede imzası bulunuyor.
  • Beren Gençalp'in ablası Beyza Gençalp'in güzelliği hayran bıraktı

    Türk tiyatrosunun ve sinemasının başarılı isimleri Ahmet Uğurlu ve Mustafa Uğurlu da kardeş olan isimlerden.
  • Beren Gençalp'in ablası Beyza Gençalp'in güzelliği hayran bıraktı

    Mustafa Ceceli ile kardeşi Sinan Ceceli de ağabeyinin izinden giderek müzisyenliğe adım attı.
  • Beren Gençalp'in ablası Beyza Gençalp'in güzelliği hayran bıraktı

    Son dönemin yıldızı parlayan isimleri arasında gösterilen Melisa Şenolsun'un kardeşi Efecan Şenolsun da oyuncu.
  • Beren Gençalp'in ablası Beyza Gençalp'in güzelliği hayran bıraktı

    Oyuncu Taner Ölmez ve ağabeyi Taylan Özgür Ölmez ise müzisyen.
  • Beren Gençalp'in ablası Beyza Gençalp'in güzelliği hayran bıraktı

    Ekranların başarılı iki ismi Aytaç Şaşmaz ve İsmail Ege Şaşmaz da kardeş olan ünlüler arasında. Zaman zaman aynı projelerde de yer alıyorlar.
  • Beren Gençalp'in ablası Beyza Gençalp'in güzelliği hayran bıraktı

    Bensu Soral da ablası Hande Soral'ın izinden giderek oyuncu oldu. Ünlü oyuncuların bir de Bedirhan adında erkek kardeşleri var.
  • Beren Gençalp'in ablası Beyza Gençalp'in güzelliği hayran bıraktı

    Ekranların 3 başarılı ismi Esra Akkaya, Sarp Akkaya ve Kaya Akkaya ünlü kardeşlerden.
  • Beren Gençalp'in ablası Beyza Gençalp'in güzelliği hayran bıraktı

    Gürkan Uygun'un kardeşi Volkan Uygun da oyuncu.
  • Beren Gençalp'in ablası Beyza Gençalp'in güzelliği hayran bıraktı

    Nil Karaibrahimgil'in ablası Işıl Mete.
  • Beren Gençalp'in ablası Beyza Gençalp'in güzelliği hayran bıraktı

    Seda Bakan ve ağabeyi Kaan Bakan.
  • Beren Gençalp'in ablası Beyza Gençalp'in güzelliği hayran bıraktı

    Şarkıcı Derya Uluğ ile ablası Hülya Uluğ.
  • Beren Gençalp'in ablası Beyza Gençalp'in güzelliği hayran bıraktı

    Burak Özçivit ve kız kardeşi Burçun Özçivit.
  • Beren Gençalp'in ablası Beyza Gençalp'in güzelliği hayran bıraktı

    Oyuncu ve sunucu Defne Samyeli ile kardeşi Suhan Samyeli.
  • Beren Gençalp'in ablası Beyza Gençalp'in güzelliği hayran bıraktı

    Oyuncu İrem Helvacıoğlu ile kardeşi Merve Helvacıoğlu.
  • Beren Gençalp'in ablası Beyza Gençalp'in güzelliği hayran bıraktı

    Oyuncu Emre Karayel ile kardeşi Cenk Karayel.
  • Beren Gençalp'in ablası Beyza Gençalp'in güzelliği hayran bıraktı

    Şeyma Subaşı ve kız kardeşi Kübra Açıl.
  • Beren Gençalp'in ablası Beyza Gençalp'in güzelliği hayran bıraktı

    İrem Derici ile kardeşi Cemre Derici.
  • Beren Gençalp'in ablası Beyza Gençalp'in güzelliği hayran bıraktı

    Nurgül Yeşilçay ile kardeşi Tuğtekin Yeşilçay.
  • Beren Gençalp'in ablası Beyza Gençalp'in güzelliği hayran bıraktı

    Çağatay Ulusoy ve kardeşi Atalay Ulusoy.
  • Beren Gençalp'in ablası Beyza Gençalp'in güzelliği hayran bıraktı

    Azra Akın ile kardeşi Doruk Akın.
  • Beren Gençalp'in ablası Beyza Gençalp'in güzelliği hayran bıraktı

    Şükrü Özyıldız ile kardeşi Burcu Özyıldız.
  • Beren Gençalp'in ablası Beyza Gençalp'in güzelliği hayran bıraktı

    Amine Gülşe ile ağabeyi Şahan Gülşe.
  • Beren Gençalp'in ablası Beyza Gençalp'in güzelliği hayran bıraktı

    Murat Boz ve ağabeyi Ali Boz.
  • Beren Gençalp'in ablası Beyza Gençalp'in güzelliği hayran bıraktı

    Öykü Karayel ile ikizi Ezgi Karayel.
  • Beren Gençalp'in ablası Beyza Gençalp'in güzelliği hayran bıraktı

    Kaan Urgancıoğlu ile Can Urgancıoğlu.
  • Beren Gençalp'in ablası Beyza Gençalp'in güzelliği hayran bıraktı

    Oyuncu Aslıhan Gürbüz ile kardeşi Mustafa Ayhan Gürbüz.
  • Beren Gençalp'in ablası Beyza Gençalp'in güzelliği hayran bıraktı

    Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat ile kız kardeşi Tutku Bayat.

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