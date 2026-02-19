Canlı
        Beren Saat'e Nükhet Duru'dan destek - Magazin haberleri

        Beren Saat'e Nükhet Duru'dan destek

        Beren Saat'in ilk şarkısı 'CapitaliZoo' bir haftada 2 milyon izlenmeye ulaştı; hem eleştiri, hem övgü alan Saat'e Nükhet Duru, destek verdi; "Beren yine kendi tarzında tüm dünyaya mesaj vermiş"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2026 - 21:32 Güncelleme: 19.02.2026 - 21:32
        Beren Saat'e Nükhet Duru'dan destek
        Oyuncu Beren Saat, kariyerinde yeni bir sayfa açarak müzik dünyasına adım attı. Saat, geçtiğimiz hafta yayımladığı ilk şarkısı 'CapitaliZoo' ile dinleyicilerin karşısına çıktı.

        7 gün önce yayınlanan şarkı, kısa sürede hem olumlu hem de eleştirel yorumlar aldı. Şarkı, YouTube'da 2 milyon görüntülenmeye ulaştı. Eleştirilere aldırış etmeyen Saat, sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayımladı.

        Nükhet Duru, Beren Saat'e destek verdi. Duru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Beren yine kendi tarzında ve üslubunda, kendi derinliği ve bilgeliğiyle tüm dünyaya mesaj vermiş şarkısında. 'CapitaliZoo', tam bir sistem eleştirisi; modern zamanın makineleştirdiği ve vahşileştirdiği dünya düzenine bir isyan… Şarkıcılığını beğenirsiniz, beğenmezsiniz, o ayrı bir konu. ‘Ben yeni zamanın Maria Callas’ıyım’ gibi bir iddiası da yok zaten. Yerden yere vurup hakaret etmeden önce, şarkısının sözlerini dikkatle dinleyip ne anlatmaya çalıştığını anlamaya çalışmanızı tavsiye ederim."

        Mardin'de çocuğa ahırda şiddet kamerada; şüpheli yeniden gözaltında

        Mardin'in Savur ilçesinde güvercinlerini çaldığını iddia ettiği 17 yaşındaki çocuğu ahıra götürüp darbeden ve köpekle korkutan şüpheli, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı yeniden gözaltına alındı. 

        #beren saat
        #Nükhet Duru
        #CapitaliZoo
