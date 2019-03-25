Beren Saat'ten flaş hamle! Kenan Doğulu bu işe ne diyecek?

2014 yılında Amerika'da evlenen şarkıcı Kenan Doğulu ile Beren Saat'in evliliğinde uzun süredir kriz yaşandığı iddia ediliyordu. Çift konuyla ilgili sessizliğini korurken, Saat'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar dedikoduları alevlendiriyordu. İkili arasındaki son boşanma iddiası ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Kenan Doğulu cephesinden açıklama gelirken, Beren Saat ile ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı