Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Beren Saat'ten teşekkür mesajı - Magazin haberleri

        Beren Saat'ten teşekkür mesajı

        Beren Saat, ilk şarkısı 'CapitaliZoo' ile 2 milyon dinlenmeye ulaştı. Eleştirilere aldırış etmeyen Saat, sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2026 - 09:47 Güncelleme: 19.02.2026 - 09:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beren Saat'ten teşekkür mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beren Saat, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Saat, müzik dünyasına adım atarak ilk şarkısı 'CapitaliZoo'yu dinleyicilerle buluşturdu.

        Yayımlandığı andan itibaren sosyal medyada geniş yankı uyandıran şarkı, hem övgü hem de eleştiri aldı. Bazı dinleyiciler Saat'in bu çıkışını desteklerken, bazıları ise şarkıyla ilgili olumsuz yorumlarda bulundu.

        Ancak eleştirilere kulak asmayan Beren Saat, müzik yolculuğuna kararlı bir şekilde devam ediyor. 'CapitaliZoo'nun 2 milyon dinlenmeye ulaşmasının ardından Saat, sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayımladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İfade vermeye gitti, polisin belindeki silahı alıp kendini vurdu; o anlar güvenlik kamerasında

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde, polis merkezine ifade vermek için gelen Sefa Yılmaz (37), polisin belindeki silahını alıp kendine ateş etti. Yılmaz, hayatını kaybetti.

        #beren saat
        #CapitaliZoo
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        "ABD İran'a saldırıya hazır ancak Trump karar vermedi" iddiası
        "ABD İran'a saldırıya hazır ancak Trump karar vermedi" iddiası
        Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
        Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
        Sosyal medya devine tarihi 'bağımlılık' davası
        Sosyal medya devine tarihi 'bağımlılık' davası
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak
        Çocukları için canından oldu! Öldüren hasret!
        Çocukları için canından oldu! Öldüren hasret!
        ABD'den gizli Küba hamlesi
        ABD'den gizli Küba hamlesi
        Kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        Kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Epstein'in New York'ta evinin güvenliğini İsrail mi kurdu?
        Epstein'in New York'ta evinin güvenliğini İsrail mi kurdu?
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Batıda sıcaklıklar artıyor
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Batıda sıcaklıklar artıyor
        5 işsizden 1’i sanayiden
        5 işsizden 1’i sanayiden
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        Damper düştü, 2 kişi yaşamını yitirdi
        Damper düştü, 2 kişi yaşamını yitirdi