Beren Saat'ten teşekkür mesajı

Beren Saat, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Saat, müzik dünyasına adım atarak ilk şarkısı 'CapitaliZoo'yu dinleyicilerle buluşturdu.

Yayımlandığı andan itibaren sosyal medyada geniş yankı uyandıran şarkı, hem övgü hem de eleştiri aldı. Bazı dinleyiciler Saat'in bu çıkışını desteklerken, bazıları ise şarkıyla ilgili olumsuz yorumlarda bulundu.

Ancak eleştirilere kulak asmayan Beren Saat, müzik yolculuğuna kararlı bir şekilde devam ediyor. 'CapitaliZoo'nun 2 milyon dinlenmeye ulaşmasının ardından Saat, sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayımladı.