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Haberler Televizyon 'Bergen'in okuma provalarından ilk fotoğraflar! Farah Zeynep Abdullah... - Magazin haberleri
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'Bergen'in okuma provalarından ilk fotoğraflar

Çekimlerine titizlikle hazırlanan "Bergen"in oyuncu kadrosu tamamladı. Filmin okuma provalarından ilk fotoğraflar paylaşıldı

'Bergen'in okuma provalarından ilk fotoğraflar! Farah Zeynep Abdullah... - Magazin haberleri
'Bergen'in okuma provalarından ilk fotoğraflar
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HABERTURK.COM

Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay’ın, yaratıcı yapımcılığını ve yapımcılığını Mine Şengöz’ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un yazdığı, müziklerini ise usta sanatçı Mazlum Çimen’in üstleneceği “Bergen” filminin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran’ın başrolleri paylaşacağı filmde, ayrıca Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin gibi değerli oyuncular yer alacak.

Okuma provalarına dair paylaşılan ilk fotoğraflar şimdiden büyük merak uyandırdı.

BAŞROLÜ FARAH KAPTI

Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından zamanlaması uymadığı için "Bergen" filminde yer alamayacağını açıklamıştı. Sarıkaya'nın yoğunluğu nedeniyle rol almadığı projede Farah Zeynep Abdullah başrolü kapmıştı.

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