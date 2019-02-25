Yapımcılığını Ay Yapım ve Medyapım'ın üstlendiği, Ali Bilgin'in yönetmen koltuğunda yer aldığı yılın aşk filmi 'Bir Aşk İki Hayat'ın seyircili gösterimleri devam ediyor.

İHA'nın haberine göre, filmin başrol oyuncuları Bergüzar Korel ve Engin Akyürek, Bursa Nilüfer’de coşkuyla karşılandı. Türkiye'nin farklı şehirlerindeki hayranları ile bir araya gelen ikili, seyircili gösterime katıldı.

İkili, hikayeye yürekten inanarak bağlandıklarını ve böyle bir projede yer almanın kendilerini çok etkilediğini belirtti.