Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Halit Ergenç ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Bergüzar Korel, önceki akşam Alaçatı'da objektiflere yansıdı. Bir mekanda akşam yemeği yiyen çift, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi.

Gazetecilerle sohbet eden ikili, "Londra'da çocuklarla birlikte çok yoğun bir hayatımız var. Onları okula götürüyoruz, getiriyoruz." diye konuştu.