Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten 'Londra' açıklaması

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, Alaçatı'da görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda Londra'ya yerleştiklerine dair haberlerle gündeme gelen oyuncu çift, "Çocukların eğitimi için ordayız. Buradaki hayatımız da devam ediyor. Bir nevi hayatı ikiye böldük" dedi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten 'Londra' açıklaması - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Halit Ergenç ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Bergüzar Korel, önceki akşam Alaçatı'da objektiflere yansıdı. Bir mekanda akşam yemeği yiyen çift, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi.

    Gazetecilerle sohbet eden ikili, "Londra'da çocuklarla birlikte çok yoğun bir hayatımız var. Onları okula götürüyoruz, getiriyoruz." diye konuştu.
  • Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten 'Londra' açıklaması - Magazin haberleri

    "HAYATI İKİYE BÖLDÜK"

    Korel, "Benim için oldukça yoğun geçiyor. Halit çok gidip, geliyor. Ben genelde çocukların başında kalıyorum ama çok sık gidip, geliyoruz. Türkiye'den arkadaşlarımız geliyor bize. Her şey güzel geçiyor." açıklamasını yaptı.

    Geçtiğimiz aylarda Londra'ya yerleştiklerine dair haberlerle gündeme gelen çiftten Halit Ergenç, "Aslında çok geliyor, gidiyoruz. Oraya yüzde yüz gitmiş değiliz. Hayatı bir nevi ikiye bölmüş olduk. Burayı kapatmadık, buradaki hayatımız da devam ediyor." ifadelerini kullandı.
  • Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten 'Londra' açıklaması - Magazin haberleri

    "OKULLAR AÇILANA KADAR BURADAYIZ"

    Bergüzar Korel de, "Oğlumuz müzikle çok ilgileniyor. Müziği çok seviyor. Onun için orada çok imkan var. Biz bunu denemek istedik. Onun da her türlü şeye ulaşabileceği bir yer istedik. Londra, iyi bir eğitim alacağı yer. Tabii ki Türkiye'de de alabilir. İkimiz de Mimar Sinan'lıyız ama biz bunu denemek istedik. Gidiyoruz, geliyoruz... Buradaki evimiz açık. İşlerimiz burada. Sadece bir dönem yani okullar açılana kadar buradayız." diyerek, röportajı tamamladı. Ünlü çift, ardından yemeklerine kaldıkları yerden devam etmek için mekana geri girdi.
  • Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten 'Londra' açıklaması - Magazin haberleri

    "ÇOCUKLAR ARASINDA KISKANÇLIK OLMUYOR"

    Öte yandan çocukları hakkında konuşan Bergüzar Korel, "Çok şükür iyiler. Leyla, 3 aylık oldu büyüyor. Han, 22 aylık kıskançlık olmuyor. Ali, bana şey diyor: 'Başka gelmeyecek değil mi anne?' diye, ben de 'Yok' dedim. O kadar kardeş isteyen çocuk, 'Üçüncü kardeşi kaldıramayabilirim' diyor." ifadelerini kullanmıştı.
  • Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten 'Londra' açıklaması - Magazin haberleri

    "BABAYA ÇOK DÜŞKÜNLER"

    12. yaşına giren oğlu Ali'nin 1.70 cm'yi geçtiğini ifade eden Bergüzar Korel, "O hep böyle merhametli bir çocuktu. Arkadaşlarımın bütün küçük çocuklarına, hayvanlara falan güzel yaklaşırdı çok mutlu. Han ile arasında başka bir diyalog var ama Leyla'yı severken daha dikkatli. Severken onu incitmemek istiyor. Bizim çocuklar babaya çok düşkün, oğlanlar hiç uyumuyordu ama bu çok rahat, kahve içerken hep beni dinliyor daha sakin. Han mesela çok konuşuyor, bugün hatta 'Anne içim yandı, su ver.' diyor. Biz de şaşırdık 'Nereden duyuyor?' diye, Allah isteyen herkese nasip etsin." şeklinde konuşmuştu.
  • Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten 'Londra' açıklaması - Magazin haberleri

    ÜÇ ÇOCUKLARI VAR

    2009'da evlenen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in, Ali, Han ve Leyla adında üç çocukları bulunuyor.
  • Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten 'Londra' açıklaması - Magazin haberleri
  • Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten 'Londra' açıklaması - Magazin haberleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.