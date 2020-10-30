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Berk Atan'ın ailesi depreme yakalandı

İzmir'de şiddetli deprem meydana geldi. AFAD, İstanbul ve çevresinde de hissedilen depremin büyüklüğünün 6.6 olduğunu açıkladı. Oyuncu Berk Atan, ailesinin de depreme yakalandığını duyurdu

Berk Atan'ın ailesi İzmir'deki depreme yakalandı - Magazin haberleri

İzmir'in Seferihisar açıklarında olan 6,6'lık depremin ardından İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yıkımın meydana geldiği, enkaz altında vatandaşların olduğu öğrenildi.

Ailesi İzmir'de ikamet eden oyuncu Berk Atan, Twitter hesabından ailesinin yaşadıklarını şöyle anlattı:

Annemin babamın sesini ilk defa böyle duyuyorum. Çok uzun sürmüş. Binamız sağlam fakat evlerin kapıları ve camları patlamış çok kötüymüş çok. Kendilerini dışarı güvenli bir yere atabilmişler şükürler olsun. Allahım can kaybı yaşatmasın söylenecek söz yok...

50 FOTO

Berk Atan'ın ailesi depreme yakalandı - Haberi Paylaş

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İzmir'de şiddetli deprem!

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